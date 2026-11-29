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به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، ناوگان حمل و نقل عمومی شهر ورامین فردا دوشنبه ۹ آذرماه رایگان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ورامین گفت: همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، این سازمان با هدف تکریم بانوان و تقویت عملکرد مردممحور، طرح رایگان شدن ناوگان حمل و نقل عمومی را اجرا میکند.
محمد خانی افزود: شهروندان ورامینی میتوانند روز دوشنبه، نهم آذرماه، از خدمات اتوبوسها و مینیبوسهای شهری به صورت کاملاً رایگان بهرهمند شوند.