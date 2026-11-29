عملیات اجرایی بیمارستان ۶۴ تختخوابی فوق‌تخصصی چشم‌پزشکی بصیر، روز یکشنبه هشتم آذرماه، با به زمین زده شدن کلنگ این پروژه در کرمان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ عملیات اجرایی بیمارستان ۶۴ تختخوابی فوق‌تخصصی چشم‌پزشکی بصیر، روز یکشنبه هشتم آذرماه، با به زمین زده شدن کلنگ این پروژه در کرمان آغاز شد.

این بیمارستان در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۲۴۸ مترمربع احداث و زیربنای آن ۱۲ هزار و ۷۸۵ مترمربع خواهد بود.

آغاز عملیات اجرایی این مجموعه تخصصی، گامی در مسیر توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای ظرفیت‌های تخصصی حوزه چشم‌پزشکی در جنوب‌شرق کشور به شمار می‌رود و می‌تواند به افزایش دسترسی شهروندان به خدمات فوق‌تخصصی چشم‌پزشکی کمک کند.