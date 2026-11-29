استاندار گیلان، بهره‌برداری از ۲۸ استخر پرورش ماهی، توسعه گردشگری آبی و ایجاد اسکله پشتیبانی مزارع پرورش ماهی در قفس را از اهداف راه اندازی اسکله بندرکیاشهر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در جلسه بررسی فرآیند راه‌اندازی اسکله بندر کیاشهر که با حضور ابراهیم نجفی نماینده مردم شهرستان آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و شیلاتی این منطقه، گفت: با اجرای بند تنظیمی آب، مدیریت منابع آبی و رفع موانع موجود، زمینه احیای اسکله قدیمی بندرکیاشهر و استفاده از ظرفیت‌های این مجموعه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.

وی با اعلام موافقت با اصل اجرای بند تنظیمی آب، افزود: دستگاه‌های مسئول باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، چارچوب مالی و اجرایی طرح را مشخص کنند تا زمینه مشارکت سرمایه‌گذار و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

احیای زیرساخت‌های اسکله با مشارکت سرمایه‌گذار

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه، گفت: دستگاه‌های مسئول باید با بررسی ظرفیت‌های موجود، نحوه مشارکت سرمایه‌گذار، تعهدات اجرایی و مراحل تکمیل طرح را مشخص کنند.

هادی حق‌شناس افزود: استفاده از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی برای تکمیل زیرساخت‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که امکان بهره‌برداری اقتصادی و گردشگری از مجموعه فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت استفاده مؤثر از منابع آب شیرین گیلان، اضافه کرد: در شرایطی که برای شیرین‌سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی کشور هزینه‌های قابل توجهی صرف می‌شود، باید از ظرفیت منابع آبی گیلان نیز با رعایت الزامات زیست‌محیطی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد.

بهره‌برداری از ۵۶ هکتار ظرفیت آبزی‌پروری

استاندار گیلان با اشاره به وجود ۲۸ استخر ۲ هکتاری در محدوده اجرای طرح، گفت: با تأمین آب مورد نیاز، امکان فعال‌سازی ۵۶ هکتار استخر پرورش ماهی فراهم خواهد شد که این امر موجب توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های شیلاتی در منطقه خواهد شد.

هادی حق‌شناس با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های آبزی‌پروری در گمیشان و ایجاد زیرساخت‌هایی مانند سردخانه و مراکز تکثیر میگو، افزود: بهره‌گیری از تجربیات این حوزه می‌تواند به توسعه فعالیت‌های شیلاتی بندرکیاشهر کمک کند.

وی همچنین تعیین نوع فعالیت و گونه آبزی قابل پرورش را منوط به بررسی شرایط فنی، ظرفیت زیرساخت‌ها و پیشنهاد سرمایه‌گذار دانست.

طرح گردشگری آبی در محدوده اسکله قدیمی اجرایی می‌شود

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت گردشگری اسکله بندر کیاشهر، گفت: اجرای بند تنظیمی و افزایش سطح آب در محدوده طرح می‌تواند زمینه ایجاد فضا‌های تفریحی و توسعه فعالیت‌هایی مانند قایق‌سواری را فراهم کند.

هادی حق شناس افزود: مجموعه گردشگری بندر کیاشهر باید با بهره‌گیری از ویژگی‌های طبیعی و موقعیت منطقه، در کنار مقاصدی مانند بندرانزلی و آستارا، به جاذبه‌ای متمایز برای گردشگران تبدیل شود.

وی احداث اسکله پشتیبانی مزارع پرورش ماهی در قفس را از تعهدات ضروری سرمایه‌گذار عنوان کرد و گفت: این اسکله باید با هدف پهلوگیری شناورها، تأمین تجهیزات و ارائه خدمات پشتیبانی به فعالان صنعت پرورش ماهی در قفس احداث شود.

استاندار با بیان اینکه مالکیت این اسکله متعلق به شیلات خواهد بود، گفت: خدمات این مجموعه نباید به یک سرمایه‌گذار محدود شود، بلکه باید در اختیار تمامی فعالان حوزه پرورش ماهی در قفس در محدوده شهرستان آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر قرار گیرد.

هادی حق شناس با اشاره به ضرورت شفافیت در فرآیند واگذاری مجموعه، افزود: ارزش عرصه باید با نظر ۳ کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود تا میزان اجاره یا سهم دولت بر مبنای ارزیابی کارشناسی مشخص شود.

وی همچنین خواستار تعیین دقیق تعهدات مالی و اجرایی سرمایه‌گذار، حفظ حقوق دولت و بررسی امکان تأمین و رهاسازی ماهی در منابع آبی استان به عنوان بخشی از تعهدات سرمایه‌گذار شد.

وی در پایان، تسریع در تدوین چارچوب مالی و اجرایی طرح، ابلاغ رسمی تعهدات به سرمایه‌گذار و بررسی ظرفیت ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را از اقدامات مورد نیاز برای پیشبرد احیای اسکله بندر کیاشهر عنوان کرد.