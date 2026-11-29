به گزارش خبرگزاری صدا و سیما میزان جمع‌آوری گاز‌های مشعل تا پایان سال ۱۴۰۴ به‌صورت تجمعی معادل روزانه ۱۱ میلیون مترمکعب بود که با اضافه شدن ظرفیت شرکت گاز و بهره‌برداری از پنج طرح جدید در دارخوین و میدان‌های مارون ۳ و ۵، این رقم به ۱۶ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد.

همچنین با بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا تا پایان امسال، روزانه ۴ تا ۶ میلیون مترمکعب دیگر به ظرفیت جمع‌آوری گاز‌های مشعل اضافه خواهد شد.

ناهید خدادادی گزارش می دهد