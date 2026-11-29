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مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران گفت: میزان جمعآوری گازهای مشعل تا پایان امسال به روزانه ۲۲ میلیون مترمکعب میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما میزان جمعآوری گازهای مشعل تا پایان سال ۱۴۰۴ بهصورت تجمعی معادل روزانه ۱۱ میلیون مترمکعب بود که با اضافه شدن ظرفیت شرکت گاز و بهرهبرداری از پنج طرح جدید در دارخوین و میدانهای مارون ۳ و ۵، این رقم به ۱۶ میلیون مترمکعب در روز افزایش مییابد.
همچنین با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا تا پایان امسال، روزانه ۴ تا ۶ میلیون مترمکعب دیگر به ظرفیت جمعآوری گازهای مشعل اضافه خواهد شد.
ناهید خدادادی گزارش می دهد