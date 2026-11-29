کمیته داوران و مسابقات فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته ششم لیگ برتر مردان را اعلام کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان یکشنبه ۸ آذر برگزار می‌شود و با اعلام کمیته‌های مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در این هفته از رقابت‌ها، به شرح زیر اعلام شده است:

یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵

• میدکوفرآور زرند - سپاهان نوین اصفهان

داوران: افشین خراسانی - حامد دربهانی

نماینده فدراسیون: سیف‌الله حیدرپور

ناظر فنی: مجید شجاع

• نفت امیدیه - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

داوران: مجید فراهانی - محمدعلی جنیدی

نماینده فدراسیون: عبدالصاحب نیکویی

ناظر فنی: مصطفی باباملکی

• مس کرمان - هپکو اراک

داوران: محمدامین رضایی - جواد یزدانیان

نماینده فدراسیون: حسین خاکی

ناظر فنی: مهدی توکلی

• استقلال کازرون - پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب

داوران: روهام تقویان - وحید افرا

نماینده فدراسیون: مهدی قالبتراش

ناظر فنی: محمدعلی قاسمی

• نیروی زمینی تهران - نام‌آوران مشهد

داوران: حمزه پیرامون - اسدالله نظریان

نماینده فدراسیون: علیرضا موسویان

ناظر فنی: محسن کرباسچی

• مقاومت شهرداری تبریز - نفت و گاز گچساران

داوران: مهدی یاری - آرش عزیزی

نماینده فدراسیون: اصغر سهمی

ناظر فنی: جواد زارع