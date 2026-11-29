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کمیته داوران و مسابقات فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته ششم لیگ برتر مردان را اعلام کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان یکشنبه ۸ آذر برگزار میشود و با اعلام کمیتههای مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در این هفته از رقابتها، به شرح زیر اعلام شده است:
یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵
• میدکوفرآور زرند - سپاهان نوین اصفهان
داوران: افشین خراسانی - حامد دربهانی
نماینده فدراسیون: سیفالله حیدرپور
ناظر فنی: مجید شجاع
• نفت امیدیه - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
داوران: مجید فراهانی - محمدعلی جنیدی
نماینده فدراسیون: عبدالصاحب نیکویی
ناظر فنی: مصطفی باباملکی
• مس کرمان - هپکو اراک
داوران: محمدامین رضایی - جواد یزدانیان
نماینده فدراسیون: حسین خاکی
ناظر فنی: مهدی توکلی
• استقلال کازرون - پرواز هوانیروز اسلامآباد غرب
داوران: روهام تقویان - وحید افرا
نماینده فدراسیون: مهدی قالبتراش
ناظر فنی: محمدعلی قاسمی
• نیروی زمینی تهران - نامآوران مشهد
داوران: حمزه پیرامون - اسدالله نظریان
نماینده فدراسیون: علیرضا موسویان
ناظر فنی: محسن کرباسچی
• مقاومت شهرداری تبریز - نفت و گاز گچساران
داوران: مهدی یاری - آرش عزیزی
نماینده فدراسیون: اصغر سهمی
ناظر فنی: جواد زارع