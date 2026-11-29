رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به ضرورت ایجاد چارچوب مشخص برای زیرساخت‌های پردازشی گفت: این پروانه با هدف تعیین ضوابط فعالیت زیرساخت‌هایی صادر می‌شود که با داده‌های حاکمیتی دستگاه‌های مختلف سروکار دارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در نشست خبری صدور مجوز نخستین اپراتور هوش مصنوعی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که از زیرساخت‌های پردازشی مرتبط با داده‌های حاکمیتی استفاده می‌کنند، باید از این پروانه برخوردار باشند و فعالیت خود را مطابق چارچوب‌های تعیین‌شده در آن پیش ببرند.

وی با تأکید بر اینکه شرکت‌های فعال در این حوزه، به‌ویژه بخش خصوصی، برای ارائه خدمات هوش مصنوعی با مانعی مواجه نیستند، افزود: چالش اصلی این بود که در دستگاه‌های مختلف، هزینه‌هایی برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی انجام می‌شد، اما خدمات و اقدامات صورت‌گرفته از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نبود.

فتاحی تصریح کرد: هدف از صدور این پروانه برای اپراتور هوش مصنوعی، یکپارچه‌سازی خدمات مرتبط با هوش مصنوعی در دستگاه‌های مختلف و ایجاد چارچوبی مشخص برای این حوزه است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که با داده‌های حاکمیتی سروکار دارند، باید از این پروانه برخوردار باشند و فعالیت خود را مطابق چارچوب‌های تعیین‌شده در آن پیش ببرند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ضمانت اجرای ضوابط این پروانه گفت: صدور مجوز باید با پیش‌بینی سازوکار‌های الزام‌آور و تضمین‌های لازم همراه باشد تا اطمینان حاصل شود چارچوب‌ها و الزامات تعیین‌شده به‌درستی اجرا می‌شوند.