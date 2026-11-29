به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هم‌اکنون حدود ۳۴/۹ درصد نمونه‌های اخذشده از بیماران، از نظر آنفلوآنزا مثبت گزارش شده است.

نوروززاده افزود: کودکان در حال حاضر بیشترین گروه مبتلا به آنفلوآنزا در استان را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: خانواده‌ها با مشاهده علائم بیماری، ضمن مراجعه به مراکز درمانی، از حضور کودک بیمار در مدرسه و مهدکودک جلوگیری کنند.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شهرکر گفت: شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ و سربسته، رعایت فاصله با افراد دارای علائم بیماری، تهویه مناسب فضا‌ها و خودداری از حضور افراد بیمار در محیط‌های جمعی، نقش مهمی در پیشگیری از انتقال بیماری دارد.

به گفته وی افراد دارای علائم بیماری‌های تنفسی استراحت کافی داشته باشند، مایعات فراوان مصرف کنند و در صورت تشدید علائم، به پزشک یا نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.