به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تارنمای اینترنتی ارمن پرس، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان ریاست جلسه‌ای را در شورای ایمنی انرژی هسته‌ای بر عهده داشت که در آن موضوعاتی همچون بهره‌برداری ایمن و تمدید بیشترِ عمرِ کاریِ نیروگاه هسته‌ای ارمنستان ANPP، و همچنین طرح‌های مربوط به احداث واحد نیروگاهی هسته‌ای جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شورای ایمنی انرژی هسته‌ای نهادی مشورتی است که زیر نظر نخست‌وزیر ارمنستان فعالیت می‌کند و با گرد هم آوردن کارشناسان، در زمینه مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای و ایمنی آن مشاوره ارائه می‌دهد.

نخست‌وزیر پیش از پرداختن به موارد دستور کار، سخنانی در آغاز جلسه ایراد کرد، به اعضای شورا خوش‌آمد گفت و خاطرنشان کرد مدت‌هاست نشستی با این ساختار برگزار نشده است و از حمایت و تمایل آنان به همکاری در این دوره قدردانی کرد.

وی افزود: با آغاز جلسه شورای ایمنی انرژی هسته‌ای، می‌خواهم بر اهمیت فعالیت در این قالب تأکید کنم؛ چرا که هدف آن ارتقای سطح ایمنی نیروگاه هسته‌ای ارمنستان و پیشبرد تلاش‌های ما برای تضمین بهره‌برداری مطمئن و ایمن از آن است. شرکای بین‌المللی ما مدت‌هاست که جمهوری ارمنستان را در این مأموریت مهم همراهی می‌کنند و ما برای حمایت‌های آنان ارزش بسیاری قائلیم.

همان‌طور که می‌دانید، عمر مفید طراحی‌شده برای واحد ۲ نیروگاه هسته‌ای ارمنستان در سال ۲۰۱۶ به پایان رسید و بر اساس تصمیم دولت جمهوری ارمنستان، این مدت ۱۰ سال دیگر تمدید شد. در همین راستا، اقدامات فنی متعددی مطابق با فهرستی که از پیش برنامه‌ریزی شده بود، به طور کامل اجرا شد. نیروگاه هسته‌ای ارمنستان نقش ویژه‌ای در تضمین تأمین بی‌وقفه برق در ارمنستان ایفا می‌کند و بدین‌وسیله به امنیت انرژی کشورمان کمک می‌نماید.

با توجه به این موضوع و بر اساس تجربیات بین‌المللی در زمینه تمدید عمر مفید نیروگاه‌های هسته‌ای، دولت جمهوری ارمنستان تصمیم گرفته است تا با اجرای مجموعه‌ای جامع از اقدامات فنیِ لازم، عمر مفید واحد ۲ این نیروگاه را برای دومین بار، از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶ تمدید کند. بدین منظور، دولت بر اساس مصوبات شماره ۳۹۵-A و ۱۵۹۷-A که در سال ۲۰۲۳ به تصویب رسیدند، معادل ۱۶۰ میلیون دلار از بودجه دولتی ارمنستان را به این امر اختصاص داده است.

نخست وزیر ارمنستان در ادامه گفت: تاکنون حدود ۶۰ درصد از کار‌ها به انجام رسیده و مابقی نیز در دست اجراست. برای جمهوری ارمنستان بسیار حائز اهمیت است که واحد هسته‌ای جدیدی داشته باشد تا پس از، از رده خارج شدن واحد فعلی، جایگزین آن شود. این تنها راه تضمین امنیت انرژی کشورمان در آینده است. هم‌اکنون اقداماتی برای انتخاب یک واحد هسته‌ای جدید در جریان است و امیدواریم که در این خصوص به شفافیت برسیم. سپس، میروسلاو لیپار، رئیس شورای ایمنی انرژی هسته‌ای، سخنانی ایراد کرد.

او حضور نخست‌وزیر در نشست‌های شورا را نشانه‌ای مهم از تعهد دولت ارمنستان به انرژی و ایمنی هسته‌ای دانست. به گفته رئیس شورا، این امر فرصتی ارزشمند برای دولت جمهوری ارمنستان، متخصصان ایمنی هسته‌ای، نهاد‌های نظارتی هسته‌ای و کارشناسان مستقل بین‌المللی فراهم می‌آورد تا به‌طور مستقیم و شفاف به تبادل نظر و دیدگاه‌های خود بپردازند.

لیپار تأکید کرد که تمامی اعضای شورا آمادگی خود را برای ادامه این کار مجدداً اعلام کرده‌اند؛ امری که بار دیگر نشان‌دهنده تعهد مشترک آنان به تضمین بهره‌برداری ایمن از نیروگاه هسته‌ای ارمنستان است.

وی گفت: البته، ما نیز آماده‌ایم تا در این مسیر، بهترین حمایت ممکن را از ارمنستان به عمل آوریم. فقط می‌خواهم بگویم که ما ارمنستان و مردم ارمنستان را دوست داریم. من نشست امروز را آغازگر فصل جدیدی در روابطمان، از جمله با شورای ایمنی، می‌دانم. شورای ایمنی سابقه همکاری طولانی‌مدتی دارد و از توانمندی‌های لازم نیز برخوردار است. رئیس شورا خاطرنشان کرد که مأموریت آنها عمدتاً شامل ارائه مشاوره‌های سطح بالا به دولت جمهوری ارمنستان در زمینه انرژی و ایمنی هسته‌ای خواهد بود.

وی گفت: مأموریت امروز، به‌ویژه در مراحل آتی فعالیت‌های شورا، اهمیت و ضرورت فزاینده‌ای می‌یابد؛ چرا که ارمنستان در حال حاضر با ضرورت اتخاذ تصمیمی بنیادین در خصوص برنامه انرژی هسته‌ای خود روبروست. پیش از هر چیز، باید از بهره‌برداری ایمن نیروگاه هسته‌ای موجود اطمینان حاصل شود که این امر شامل تداوم تدابیر ایمنی در چارچوب برنامه‌های عملیاتی بلندمدت است.

هم‌زمان، ارمنستان در تدارک اتخاذ تصمیمی مهم در مورد یک نیروگاه هسته‌ای جدید است. بی‌تردید، این تصمیمات، آینده انرژی کشور را برای دهه‌های پیش رو رقم خواهد زد. چنین تصمیمی نه تنها مستلزم مسئولیت‌پذیری سیاسی و تحلیل‌های اقتصادی است، بلکه نیازمند ارزیابی جامع تمامی جنبه‌های فنی و ایمنی هسته‌ای مرتبط می‌باشد.

میروسلاو لیپار در ادامه سخنان خود تأکید کرد هدف آنها، با در نظر گرفتن تجربیات بین‌المللی و ارزیابی خطرات احتمالی، تدوین یک چشم‌انداز راهبردی گسترده‌تر و همچنین ایجاد و ارائه ظرفیت‌های کارشناسی مستقل است.

به گفته میروسلاو لیپار، فعالیت‌های این شورا نباید صرفاً به بحث‌های کلی محدود شود، بلکه باید به نتایج و توصیه‌های مشخصی بیانجامد تا اثربخشی اقدامات بعدی تضمین گردد.

وی افزود: دستیابی به این هدف، مستلزم همکاریِ باز و سازنده میان تمامی نهاد‌های ذی‌ربط است. رئیس شورا در پایان سخنان خود تأکید کرد: حضور نخست‌وزیر در نشست امروز، پیام بسیار مهمی را به همگان مخابره می‌کند؛ بدین معنا که ایمنی هسته‌ای صرفاً مسئولیتِ یک ​​بخش خاص یا نهاد نظارتی نیست، بلکه موضوعی با اهمیت راهبردیِ ملی است که نیازمند توجه و تعهد مستمر در بالاترین سطوح می‌باشد.

از این رو، نتایج مورد انتظار و همکاری‌های ما باید با یکدیگر هماهنگ باشند. امیدوارم گفت‌و‌گو‌های امروز به ما امکان دهد تا مهم‌ترین چالش‌های پیشِ روی بخش انرژی هسته‌ای ارمنستان را ارزیابی کنیم. ما باید بتوانیم اولویت‌هایی را برای فعالیت‌های آتی شورا تعیین نماییم. جناب نخست‌وزیر، امیدوارم نشست امروز سرآغازی برای همکاری‌های بلندمدت و ثمربخش میان دولت جمهوری ارمنستان و شورای ایمنی انرژی هسته‌ای باشد.

اطمینان دارم که با تلفیق ظرفیت‌های کارشناسی و تجربیات بین‌المللی، می‌توانیم سهم مؤثری در تضمین آینده‌ای ایمن برای بخش انرژی هسته‌ای جمهوری ارمنستان ایفا کنیم. در این نشست، اعضای کابینه ارمنستان و همچنین متخصصان انرژی هسته‌ای از کشور‌های روسیه، ایالات متحده، فرانسه، جمهوری چک و فنلاند حضور داشتند. در این نشست، موضوعاتی پیرامون تضمین بهره‌برداری ایمن از واحد موجود در نیروگاه هسته‌ای ارمنستان و اقدامات لازم برای افزایش طول عمر آن، ارتقای سطح ایمنی و قابلیت اطمینان این واحد، و همچنین چشم‌انداز احداث یک واحد نیروگاهی هسته‌ای جدید در جمهوری ارمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تأکید شد که اهمیت این مسائل، علاوه بر موارد دیگر، ناشی از بررسی گزینه‌های مختلف توسط دولت ارمنستان برای احداث یک واحد نیروگاهی هسته‌ای جدید و ضرورت به‌کارگیری استاندارد‌های بین‌المللی و تجربیات برتر در حوزه ایمنی هسته‌ای است. در نتیجه این گفتگوها، پیشنهاد‌ها و دیدگاه‌های گوناگونی مطرح گردید. پیش از برگزاری این جلسه، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، با میروسلاو لیپار، رئیس شورای ایمنی انرژی هسته‌ای، نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.