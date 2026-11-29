به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط عمومی فرمانداری دزفول آمده است: امحای مهمات عمل نکرده از جنگ تحمیلی سوم، از ساعت ۱۰:۲۰ تا ۱۱ امروز یکشنبه ۸ آذر، توسط نیرو‌های مسلح در برخی نقاط شهرستان انجام می‌شود.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده در صورت شنیدن صدای انفجار، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

طی ماه‌های اخیر با اعلام مسئولان مربوطه در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح در اندیمشک، دزفول، شوشتر و اهواز انجام شده است.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار دارد.