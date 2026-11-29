به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، این مانور با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و با هدف سنجش آمادگی نانوایی‌ها برای ادامه فعالیت در شرایط اضطراری و تقویت زنجیره تأمین نان برگزار شد.

مشکی، فرماندار بم، با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: محدودیت‌های انرژی می‌تواند فعالیت بخش‌های مختلف، از جمله نانوایی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین باید برای شرایطی مانند قطع گاز و تهدید زیرساخت‌ها، سناریو‌های جایگزین داشته باشیم.

وی افزود: این مانور‌ها با هدف شناسایی مشکلات و افزایش آمادگی برای مدیریت شرایط بحرانی برگزار می‌شود و همه نانوایی‌ها باید الزامات پدافندی را رعایت کنند.

سیدهادی موسوی، مسئول سازمان بسیج اصناف استان کرمان نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: از مجموع ۱۶۰ نانوایی شهرستان بم، ۷۰ نانوایی به موتور برق و ۲۵ نانوایی به تجهیزات سوخت گازوئیل مجهز شده‌اند و تعدادی دیگر نیز امکان استفاده از کپسول گاز مایع را دارند.

وی هدف از این اقدامات را تداوم پخت نان در زمان قطع گاز و برق و جلوگیری از اختلال در تأمین نیاز مردم عنوان کرد.

فرماندار بم همچنین از مردم خواست با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی، در عبور از شرایط ناترازی انرژی مشارکت کنند.

گفتنی است: شهرستان بم ۱۶۰ نانوایی دارد که پنج واحد آن آزادپز هستند.