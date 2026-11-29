نماینده مردم کرج ، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبارات فرهنگی کشور، سهم فعلی فرهنگ از بودجه عمومی را ۲.۴ درصد اعلام کرد و گفت: هدف‌گذاری مجلس، افزایش این سهم به حدود پنج درصد بودجه کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، شیرین‌زاد در برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با اشاره به روند افزایش اعتبارات فرهنگی در مجلس دوازدهم اظهار کرد: سهم فرهنگ از بودجه عمومی دولت در آغاز فعالیت این مجلس کمتر از نیم درصد بود که با پیگیری‌های انجام‌شده طی دو سال گذشته به حدود ۲.۴ درصد رسیده است.

وی با انتقاد از تعدد دستگاه‌های فرهنگی و موازی‌کاری در اجرای مأموریت‌ها افزود: پراکندگی وظایف و نبود هماهنگی میان مجموعه‌های فرهنگی، از آسیب‌های این حوزه است و دولت باید با ساماندهی مأموریت دستگاه‌ها، زمینه استفاده مؤثرتر از اعتبارات فرهنگی را فراهم کند.

دبیر کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش سهم فرهنگ در بودجه کشور گفت: رسیدن به سهم پنج‌درصدی فرهنگ از بودجه، از اهدافی است که از طریق مذاکرات و مکاتبات با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

شیرین‌زاد در ادامه با اشاره به تأثیر شرایط خاص کشور بر اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: تحولات و شرایط جنگی یک سال و نیم گذشته، اجرای برخی احکام این برنامه را با تأخیر و اختلال مواجه کرده و دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح برنامه هفتم را به مجلس ارائه کند.

وی تأکید کرد: اصلاح شاخص‌های برنامه باید بر اساس ارزیابی کارشناسی و متناسب با شرایط هر بخش انجام شود و نباید به تضعیف اهداف کلان اقتصادی کشور، از جمله کنترل تورم، افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی منجر شود.

این نماینده مجلس همچنین خواستار ارائه لایحه اصلاح یا متمم بودجه سال ۱۴۰۵ شد و افزود: با توجه به تغییر نیازهای کشور، بازنگری در منابع و اعتبارات بخش‌های مختلف ضروری است؛ موضوعی که در جلسات کارشناسی دولت مطرح شده، اما هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده و به مجلس ارسال نشده است.

شیرین‌زاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو با انتقاد از اجرا نشدن برخی قوانین مصوب مجلس اظهار کرد: دولت باید نیازهای اجرایی خود را در قالب لوایح به مجلس ارائه کند تا قوانین پس از بررسی کارشناسی، متناسب با ظرفیت اجرایی دستگاه‌ها تصویب شوند.

وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده با محور عفاف و حجاب گفت: این قانون هنوز به مرحله ابلاغ و اجرای کامل نرسیده است و به گفته وی، بخش عمده مفاد آن بر اقدامات فرهنگی و ایجابی و ساماندهی مسئولیت دستگاه‌ها متمرکز است.

نماینده مردم البرز در مجلس همچنین از تصویب فوریت بررسی لایحه اصلاح قانون تشکیل وزارت اطلاعات خبر داد و گفت: قانون فعلی در سال ۱۳۶۳ تصویب شده و با توجه به تغییر شرایط اطلاعاتی و امنیتی کشور، اصلاح آن ضرورت دارد. پیش‌بینی می‌شود بررسی این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

شیرین‌زاد در ادامه با اشاره به افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجلس، افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس تعیین شده است؛ به‌طوری‌که حداقل‌بگیران تا ۴۳ درصد و گروه‌های دارای دریافتی بالاتر تا ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

وی با انتقاد از اجرای ناقص این مصوبه، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را ضروری دانست و تأکید کرد: هدف از افزایش پلکانی حقوق، حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد و توزیع عادلانه‌تر افزایش دریافتی کارکنان است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به دیدار نمایندگان با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در این دیدار مسائل و مشکلات استان البرز مطرح شده و موضوع مقابله با نفوذ و رفع خلأهای قانونی این حوزه نیز مورد توجه قرار گرفته است.