شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گزارشی تحلیلی با عنوان «بازخوانی جایگاه زن در منظومه فکری انقلاب اسلامی؛ مبانی، مؤلفهها و افقهای الگوی سوم» منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این گزارش با رویکردی تحلیلی و راهبردی، به بررسی مبانی معرفتی، مؤلفههای هویتی، ابعاد خانوادگی و اجتماعی و الزامات تحقق الگوی سوم زن میپردازد و میکوشد ضمن تبیین تمایزات این الگو با نگرشهای رقیب، ظرفیتهای آن را برای پاسخگویی به مسائل زن در جهان معاصر و نقشآفرینی مؤثر زنان در پیشرفت جامعه و تحقق آرمانهای تمدنی انقلاب اسلامی تبیین کند.