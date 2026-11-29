همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، اردوی جهادی بسیج سازندگی در روستاهای مله آبگاوان و قاشکمری شهرستان لنده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ پاسدار روحالله ویسی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنده، گفت: در اردوی یکروزه، جهادگران بسیجی با همکاری بخشداری موگرمون، جمعیت هلالاحمر و دامپزشکی، خدمات متنوعی را به اهالی روستاهای مله آبگاوان و قاشکمری بخش موگرمون ارائه کردند. سرهنگ ویسی افزود: اهدای نوشتافزار به دانشآموزان، ارائه خدمات درمانی با حضور پزشک عمومی، توزیع داروی رایگان، خدمات دامپزشکی و جوشکاری از جمله اقدامات انجامشده در این اردوی جهادی بود. وی با تبریک هفته بسیج ادامه داد: یکی از برنامههای محوری این هفته، برگزاری اردوهای خدمترسانی بسیج سازندگی در مناطق محروم است که در این راستا، جهادگران بسیجی با همکاری دستگاههای اجرایی، خدمات رایگان و متنوعی را به مردم ارائه کردند.