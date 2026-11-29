پیشبینی تولید بیش از ۳۰۱ هزار تن محصول پاییزه در خراسان جنوبی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، از پیشبینی تولید بیش از ۳۰۱ هزار تن محصول در سال زراعی جاری خبر داد و بر ضرورت توسعه کشت محصولات علوفهای برای حمایت از بخش دامپروری استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،
اسفندیاری با اشاره به پیشبینی تولید محصولات پاییزه در سال زراعی جاری افزود: در صورت تحقق کامل سطح ابلاغی کشت، تولید ۳۰۱ هزار و ۱۹۵ تن محصول در خراسان جنوبی پیشبینی میشود.
وی افزود: بر این اساس، تولید ۶۲ هزار و ۹۹۸ تن گندم آبی، ۷۸ هزار و ۶۸۲ تن جو آبی، ۱۸۰ تن گلرنگ آبی و ۱۵۹ هزار و ۳۳۵ تن علوفه قصیل هدف گذاری شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت کشت محصولات علوفهای در خراسان جنوبی گفت: با توجه به اشتغال همزمان بخش قابل توجهی از کشاورزان استان در حوزه دامپروری و وجود واحدهای متعدد دامداری سنتی و صنعتی سبک و سنگین، نیاز استان به محصولات علوفهای بالاست و این موضوع در برنامهریزی کشت مورد توجه قرار دارد.
اسفندیاری، محدودیت نهادههای دامی و نوسانات شدید قیمت خوراک دام در بازار را از دیگر عوامل افزایش تمایل کشاورزان به کشت محصولات علوفهای، بهویژه جو، عنوان کرد و افزود: سازگاری بیشتر جو با شرایط اقلیمی، آب و خاک خراسان جنوبی، حساسیت کمتر و نیازهای مدیریتی محدودتر، از جمله عواملی است که کشت این محصول را برای کشاورزان تسهیل میکند.
وی گفت: هزینههای تولید جو در مقایسه با گندم کمتر است و به دلیل تقاضای بیشتر دامداران، فروش این محصول نیز با سهولت بیشتری انجام میشود؛ از این رو کشت جو از نظر اقتصادی برای بسیاری از بهرهبرداران جذابیت دارد.