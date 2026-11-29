

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، اسفندیاری با اشاره به پیش‌بینی تولید محصولات پاییزه در سال زراعی جاری افزود: در صورت تحقق کامل سطح ابلاغی کشت، تولید ۳۰۱ هزار و ۱۹۵ تن محصول در خراسان جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، تولید ۶۲ هزار و ۹۹۸ تن گندم آبی، ۷۸ هزار و ۶۸۲ تن جو آبی، ۱۸۰ تن گلرنگ آبی و ۱۵۹ هزار و ۳۳۵ تن علوفه قصیل هدف گذاری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت کشت محصولات علوفه‌ای در خراسان جنوبی گفت: با توجه به اشتغال همزمان بخش قابل توجهی از کشاورزان استان در حوزه دامپروری و وجود واحد‌های متعدد دامداری سنتی و صنعتی سبک و سنگین، نیاز استان به محصولات علوفه‌ای بالاست و این موضوع در برنامه‌ریزی کشت مورد توجه قرار دارد.

اسفندیاری، محدودیت نهاده‌های دامی و نوسانات شدید قیمت خوراک دام در بازار را از دیگر عوامل افزایش تمایل کشاورزان به کشت محصولات علوفه‌ای، به‌ویژه جو، عنوان کرد و افزود: سازگاری بیشتر جو با شرایط اقلیمی، آب و خاک خراسان جنوبی، حساسیت کمتر و نیاز‌های مدیریتی محدودتر، از جمله عواملی است که کشت این محصول را برای کشاورزان تسهیل می‌کند.

وی گفت: هزینه‌های تولید جو در مقایسه با گندم کمتر است و به دلیل تقاضای بیشتر دامداران، فروش این محصول نیز با سهولت بیشتری انجام می‌شود؛ از این رو کشت جو از نظر اقتصادی برای بسیاری از بهره‌برداران جذابیت دارد.