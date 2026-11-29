به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مرتضی صفری با بیان اینکه ازسرگیری کاوش‌ها در تپه حسنلو، گامی مهم در مسیر توسعه مطالعات علمی و تکمیل شناخت تاریخی این محوطه به شمار می‌رود، گفت: پس از گذشت بیش از۵۰ سال، روند کاوش‌های باستان‌شناختی در تپه تاریخی حسنلو با رویکردی مستند و در چارچوب ضوابط و مجوز‌های تخصصی از سر گرفته می‌شود.

وی افزود: جامع‌ترین فصل کاوش‌های باستان‌شناختی حسنلو پیش از انقلاب اسلامی و با مشارکت هیئت مشترک باستان‌شناسی ایران و آمریکا انجام شد، مطالعاتی که به شناسایی بخش‌های مهمی از ساختار معماری و سازمان فضایی این محوطه تاریخی و کشف آثار شاخصی همچون جام زرین حسنلو انجامید و جایگاه این محوطه را در مطالعات باستان‌شناسی منطقه بیش از پیش برجسته کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی تصریح کرد: از سرگیری کاوش‌ها پس از یک وقفه طولانی، فرصتی برای دستیابی به داده‌های تازه، ارزیابی مجدد شواهد پیشین و تکمیل شناخت از ابعاد تاریخی، معماری و فرهنگی این محوطه فراهم می‌کند و می‌تواند به غنای مطالعات تخصصی درباره پیشینه تمدنی منطقه کمک کند.

صفری به برنامه‌های توسعه زیرساختی پیرامون این محوطه تاریخی هم اشاره کرد و گفت: همزمان با آغاز فصل جدید کاوش‌های باستان‌شناسی، مرحله نخست عملیات اجرایی جداره‌سازی و کف‌سازی در مسیر منتهی به تپه تاریخی تا میدان اصلی روستا، آغاز می‌شود.