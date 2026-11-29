معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اولویت اصلی نظام درمان را صیانت از حقوق بیماران، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در وبینار معاونین درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه مدیران، کارکنان و کادر سلامت در سراسر کشور بر ضرورت تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و تمرکز بر ارتقای کیفیت خدمات درمانی تأکید کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به برخی برنامه‌های در دست اجرا، از پیگیری اجرای برنامه پزشکی خانواده در کشور خبر داد و بر ضرورت اجرای صحیح و اثربخش این برنامه تأکید کرد.

رضوی با اشاره به ضرورت آمادگی مراکز درمانی برای مواجهه با شرایط بحرانی و احتمالی، خاطرنشان کرد: حفظ آمادگی نظام درمان در برابر بحران‌ها و تقویت ظرفیت پاسخگویی مراکز درمانی باید همواره مورد توجه دانشگاه‌ها قرار داشته باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به آماده‌سازی مقدمات اجرای دوره هفتم اعتباربخشی بیمارستان‌ها با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و تلاش‌های مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان، گفت: این برنامه به‌زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد و لازم است دانشگاه‌ها با آمادگی کامل در این فرآیند مشارکت داشته باشند.

وی همچنین پیگیری مسائل و نیاز‌های حوزه آزمایشگاه‌ها، از جمله تأمین کیت و تجهیزات، مدیریت هزینه‌ها و تقویت تبادل اطلاعات میان مراکز را از دیگر اولویت‌های معاونت درمان برشمرد.

معاون درمان وزارت بهداشت یکی از محور‌های مهم نظارت در حوزه درمان را جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری و خارج از ضوابط به بیماران دانست و گفت: صورتحساب‌های صادرشده در برخی مراکز درمانی دولتی، خصوصی و خیریه باید با خدمات واقعی ارائه‌شده مطابقت داشته باشد و هرگونه دریافت وجه خارج از ضوابط و مقررات، به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر تجویز دارو و خدمات درمانی افزود: تجویز دارو‌های خارج از فهرست رسمی دارویی کشور، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی، بیماران را برای تهیه دارو با مشکلات متعدد مواجه می‌کند. همچنین ارجاع بیماران برای تهیه تجهیزات و ملزومات موردنیاز درمان از خارج بیمارستان، در مواردی که امکان تأمین آنها در داخل مرکز وجود دارد، باید مدیریت شود تا از تحمیل هزینه و سردرگمی بیماران جلوگیری شود.

رضوی ادامه داد: در کنار تلاش برای مدیریت صحیح منابع، باید با افزایش فعالیت و بهره‌وری، مدیریت هزینه‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، اجازه ندهیم فشار محدودیت‌ها بیش از پیش به مردم منتقل شود. هنر مدیریت در حوزه سلامت این است که با استفاده درست از ظرفیت‌های موجود، بهترین خدمات با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش سازمان‌های بیمه‌گر در مدیریت هزینه‌های درمان، تصریح کرد: مدیریت مالی بیماران و نظارت بر هزینه‌های خدمات درمانی باید با نقش‌آفرینی جدی‌تر سازمان‌های بیمه‌گر همراه باشد. بیمه‌ها باید در قبال بیمه‌شدگان خود احساس مسئولیت کنند و پاسخگوی نیاز‌های درمانی آنان باشند.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت راه‌اندازی مراکز تماس و سامانه‌های پاسخگویی مؤثر از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، گفت: بیماران نباید به دلیل ناآگاهی از فرآیند‌های بیمه‌ای، تجویز‌های خارج از فهرست دارویی یا دریافت‌های غیرمتعارف، سرگردان شوند. سازمان‌های بیمه‌گر باید با ایجاد سازوکار‌های پاسخگویی، راهنمایی و پیگیری، از حقوق بیمه‌شدگان دفاع کنند و در موارد تخلف، موضوع را از مسیر‌های قانونی دنبال کنند.

رضوی تأکید کرد: معاونت درمان وزارت بهداشت از همکاری و مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر در کنترل هزینه‌ها، پیشگیری از هدررفت منابع و افزایش اثربخشی خدمات حمایت می‌کند و این تعامل می‌تواند زمینه ارائه خدمات باکیفیت‌تر و کم‌هزینه‌تر را فراهم سازد.

معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و قانونی با تخلفات حوزه درمان، به‌ویژه دریافت‌های غیرمتعارف و رعایت‌نکردن حقوق بیماران، گفت: در کنار قدردانی و حمایت از پزشکان و کارکنانی که با تعهد و مسئولیت‌پذیری در حال خدمت‌رسانی هستند، باید با موارد تخلف نیز از طریق سازوکار‌های قانونی و نظارتی برخورد شود.

وی افزود: دانشگاه‌ها می‌توانند با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، واحد‌های بازرسی و نظارت دانشگاهی و سازمان نظام پزشکی، زمینه نظارت مؤثرتر را فراهم کنند. از جمله اصلاح فرآیند‌های مربوط به پروانه فعالیت پزشکان و تعیین محل فعالیت آنان، از جمله اقداماتی است که در حال پیگیری است. رضوی با تأکید بر جایگاه ارزشمند حرفه پزشکی در جامعه اظهار داشت: خدمات بسیاری از پزشکان و اعضای تیم سلامت در شرایط دشوار و بحران‌ها قابل تقدیر است و لازم است دانشگاه‌ها با معرفی و قدردانی از این افراد، فرهنگ تکریم خدمت صادقانه را تقویت کنند. در عین حال، افرادی که حقوق بیماران را رعایت نمی‌کنند و به تذکرات و مقررات توجهی ندارند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

توجه به سطح‌بندی خدمات و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های درمانی

وی با اشاره به واگذاری بخشی از فرآیند‌های صدور و تمدید پروانه‌های تأسیس و مسئول فنی به دانشگاه‌های علوم پزشکی، از نهایی‌شدن مراحل سطح‌بندی جدید خبر داد و گفت: این سطح‌بندی پس از طی مراحل ابلاغ، مبنای عمل دانشگاه‌ها خواهد بود و لازم است در برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه خدمات و تجهیزات مورد توجه قرار گیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه ماده ۱۰۵، بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع عمومی و پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری در بخش دولتی تأکید کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های درمانی باید بر اساس نیاز واقعی مناطق، سطح‌بندی خدمات و ظرفیت بخش خصوصی و خیریه انجام شود. در مواردی که امکان ارائه خدمت از سوی بخش خصوصی و خیریه وجود دارد، استفاده از ظرفیت خرید خدمت باید مورد توجه قرار گیرد و سرمایه‌گذاری دولتی بر نیاز‌های ضروری و اولویت‌دار متمرکز شود.

ضرورت تعامل میان‌بخشی برای ارتقای دسترسی مردم به خدمات

رضوی با تأکید بر اینکه مسئولیت معاونت‌های درمان دانشگاه‌ها محدود به مراکز دولتی نیست، خاطرنشان کرد: معاونین درمان در هر منطقه مسئولیت راهبری و هماهنگی ارائه خدمات درمانی در بخش‌های دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی را بر عهده دارند و باید با تعامل سازنده با مجموعه‌های مختلف از تمام ظرفیت‌های موجود برای پاسخگویی به نیاز‌های مردم استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت برقراری ارتباط مستقیم مدیران حوزه درمان با مردم و کارکنان تأکید کرد و گفت: مدیران باید زمان مشخصی را برای شنیدن مسائل و درخواست‌های مراجعان اختصاص دهند و با ایجاد مسیر‌های ارتباطی مؤثر، امکان طرح مشکلات و پیگیری مطالبات مردم را فراهم کنند.

رضایتمندی مردم، معیار اصلی موفقیت نظام درمان

رضوی در بخش پایانی سخنان خود، رضایتمندی مردم را مهم‌ترین هدف فعالیت مجموعه سلامت دانست و تصریح کرد: باید توجه ویژه‌ای به اقشار کم‌برخوردار، بیماران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و افرادی که به دلایل مالی در دسترسی به خدمات درمانی با مشکل مواجه هستند، داشته باشیم.

وی تأکید کرد: هیچ بیماری نباید به دلیل مشکلات مالی و ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها، ناامید از نظام درمان بازگردد. ممکن است به دلیل محدودیت ظرفیت، زمان انتظار برای دریافت خدمت افزایش یابد، اما نباید اجازه دهیم مراجعه‌کننده بدون راهنمایی، حمایت و امید از مجموعه درمانی خارج شود.

معاون درمان وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: مردم با امید به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و وظیفه ما این است که با عملکرد مسئولانه، پاسخگویی مناسب و ارائه خدمات شایسته، این امید را تقویت کنیم. هدف مشترک همه ما باید این باشد که مردم با کمترین هزینه به بهترین خدمات سلامت دسترسی داشته باشند و اعتماد آنان به نظام سلامت بیش از گذشته حفظ و تقویت شود.