معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان ضمن تجدید تعهد مردم و دولت کشورش به آرمان‌های ملت فلسطین تاکید کرد: برای صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه، پایان اشغالگری رژیم اسرائیل و تحقق حق مردم فلسطین شامل تشکیل کشور مستقل برای آنان اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سناتور محمد اسحاق دار طی پیامی به مناسبت روز ۲۹ نوامبر روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین، گفت: پاکستان بار دیگر بر همبستگی تزلزل‌ناپذیر خود با مردم فلسطین و حمایت راسخ از حق مسلم آنان برای تعیین سرنوشت، آزادی و تشکیل کشور مستقل تاکید می‌کند.

وی تاکید کرد: دستیابی به صلحی عادلانه، جامع و پایدار در خاورمیانه تنها از طریق پایان دادن به اشغالگری رژیم اسرائیل و تحقق حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت — که شامل تشکیل یک دولت مستقل، دارای حاکمیت و یکپارچه فلسطینی بر اساس مرز‌های پیش از ژوئن ۱۹۶۷ و به پایتختی «قدس الشریف» است — و مطابق با قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل امکان‌پذیر خواهد بود.

اسحاق دار افزود: پاکستان ضمن تجدید تعهد خود نسبت به آرمان فلسطین، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا فراتر از ابراز همبستگی، گام‌هایی ملموس، هماهنگ و پایدار برای پایان دادن به رنج‌های مردم فلسطین و تضمین حقوق مشروع آنان بردارد.

روز گذشته نیز آصف علی زرداری رئیس جمهور و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیام‌های جداگانه‌ای به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین تاکید کردند که دفاع از آرمان‌های ملت فلسطین از اولویت‌های سیاست خارجی پاکستان است و مردم این کشور به حمایت تزلزل‌ناپذیر خود از فلسطینیان و تشکیل کشور مستقل آنان ادامه می‌دهند.