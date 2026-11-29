برنی سندرز، سناتور آمریکایی، با انتقاد از افزایش هزینه‌های نظامی دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که همزمان با محروم شدن ۲ میلیون کودک از کمک‌های تغذیه‌ای، کاخ سفید به دنبال اختصاص ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر به بودجه نظامی است.

سندرز: ترامپ برای جنگ پول دارد، اما برای غذای کودکان نه!

سندرز: ترامپ برای جنگ پول دارد، اما برای غذای کودکان نه!

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنی سندرز سناتور آمریکایی در فضای مجازی نوشت: ترامپ کمک‌های تغذیه‌ای را از ۲ میلیون کودک سلب کرده است.

وی ادامه داد: اکنون او می‌خواهد ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر به هزینه‌های نظامی آمریکا اضافه کند.

او نوشت: برای جنگ‌های بی‌پایان پول داریم، اما بودجه کافی برای تامین غذای کودکانمان نداریم؟

سندرز در پایان خطاب به دولت ترامپ گفت: این وضعیت شرم‌آور است. کودکان را سیر کنید و از هزینه‌های نظامی بکاهید.

برنی سندرز پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره که با پیروزی چشمگیر دموکرات‌ها همراه بود، نیز با تاکید بر ناراضی بودن مردم آمریکا از سیاست‌های دولت ترامپ، خواستار تغییر رویکرد دموکرات‌ها و تمرکز بر مطالبات اقتصادی، گسترش خدمات درمانی همگانی، افزایش حداقل دستمزد و مقابله با نفوذ ثروتمندان شد.

این سیاستمدار آمریکایی با اشاره به نرخ بالای فقر کودکان در آمریکا و شرایط دشوار اقتصادی سالمندان گفت حدود ۲۰ درصد از سالمندان این کشور تلاش می‌کنند با درآمد سالانه ۱۵ هزار دلار زندگی خود را اداره کنند.