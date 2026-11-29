به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان؛ معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش ضمن حضور در مراسم صبحگاه دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شهید ایرانمنش ناحیه دو کرمان گفت: مدارس باید متناسب با تحولات دنیای جدید، فرصت‌های مناسبی برای پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان فراهم کنند.

سید مصطفی آذرکیش با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف تربیتی دانش‌آموزان گفت: مدرسه صرفاً محل آموزش و ارتقای نمرات تحصیلی نیست، بلکه باید بستری برای شناسایی، پرورش و شکوفایی استعداد‌های متنوع دانش‌آموزان باشد.



وی اظهار کرد: آنچه در این مجموعه شاهد آن هستیم، حاصل تلاش و کوشش دانش‌آموزان، مدیریت شایسته مدرسه و همراهی و همدلی همکاران فرهنگی است که زمینه‌ساز شکل‌گیری اتفاقات خوب و ارزشمندی شده است.



معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تحولات دنیای جدید و نقش فناوری‌های نوین افزود: امروز در دنیایی مبتنی بر فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی زندگی می‌کنیم و مدارس باید متناسب با این تحولات، فرصت‌های مناسبی برای پرورش استعداد‌ها و توانمندی‌های گوناگون دانش‌آموزان فراهم کنند.



آذرکیش تصریح کرد: ارتقای معدل و بهبود نمرات تحصیلی، حاصل تلاش و پشتکار دانش‌آموزان و از دستاورد‌های ارزشمند مدارس است، اما در کنار آن، پرورش استعداد‌های متنوع دانش‌آموزان نیز از اولویت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت به شمار می‌رود.



وی با تأکید بر ضرورت رشد متوازن دانش‌آموزان در ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید در طول دوران تحصیل، علاوه بر رشد علمی و فناورانه، در حوزه‌های اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اقتصادی و حرفه‌ای، زیبایی‌شناختی و هنری و سیاسی و اجتماعی نیز به رشد و تعالی دست یابند.



معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به اهمیت یادگیری مشارکتی، بر شعار «با هم‌آموزی، به هم‌آموزی و از هم‌آموزی» تأکید کرد و گفت: با هم بیاموزیم، به یکدیگر بیاموزانیم و از هم یاد بگیریم، آنچه در این مسیر اهمیت دارد، تقویت روحیه کار تیمی، فعالیت‌های گروهی، خلاقیت و نوآوری در میان دانش‌آموزان است.

بر پایه این گزارش، در این مراسم همچنین از دانش آموزان برگزیده و دبیران دبیرستان ظهید ایرانمنش تجلیل شد.