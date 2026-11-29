همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، جشنی با حضور مادران و فرزندانشان در کبودراهنگ برگزار شد.

روزی به نام مادر و جشنی برای قدردانی از زحمات مادران در کبودراهنگ

روزی به نام مادر و جشنی برای قدردانی از زحمات مادران در کبودراهنگ

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بچه‌ها با کار‌های خوبشان و گوش کردن به حرف مادران و بزرگترها، سعی می‌کنند قدردان زحمات مادران باشند.

مادران هم قدر فرزندان را می‌دانند و می‌گویند انتظارشان از بچه‌ها این است که در درس هایشان موفق باشند.

مادران و دانش آموزان یادی از دانش آموزان شهید میناب کردند و پایان بخش برنامه هم بوسه محبت بچه‌ها بر دستان پر مهر مادران بود.

در این جشن بیش از ۳۰۰ دانش آموز به همراه مادرانشان شرکت کردند.