فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: تنگه هرمز بسته خواهد ماند تا دشمن بداند باید در برابر این ملت بزرگ، پرافتخار، مقتدر و منسجم با احترام رفتار کند و جایگاه ملت ایران را به رسمیت بشناسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار شهرام ایرانی در آیین تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان این نیرو با آرمان‌های امام خمینی (ره) که به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش، در حرم مطهر امام (ره) برگزار شد، اظهار کرد: امروز برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری در این مکان مقدس حضور یافتیم؛ همان‌گونه که در همه سال‌های گذشته، یاد و خاطره حماسه‌آفرینی همرزمانمان در هشت سال دفاع مقدس، به‌ویژه هفتم آذر و عملیات غرورآفرین مروارید را گرامی داشته‌ایم.

وی با اشاره به دستاورد‌های نیروی دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس، افزود: اگر بخواهیم از عملیات مروارید تا امروز مروری بر عملکرد نیروی دریایی داشته باشیم، درمی‌یابیم که همان الگو و روحیه‌ای که در آن روز در عرصه دریا شکل گرفت، همچنان ادامه دارد. با این تفاوت که امروز مأموریت‌ها از نظر محدوده جغرافیایی، تجهیزات، تسلیحات و نوع تهدیدات با پیچیدگی‌های بیشتری همراه شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر نقش نیروی انسانی در پیشبرد مأموریت‌های این نیرو، تصریح کرد: نیروی انسانی پرتلاش، کارآمد و مؤمن نیروی دریایی با اتکا به ایمان، امید، اراده و استقامت، مسیر خود را ادامه داده و در برابر دشمن ایستادگی کرده است.

دریادار ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی و آنچه معمار کبیر انقلاب بنیان نهادند، بر پایه خون و ایثار شهدای والامقام استوار شده است. به روح پرفتوح همه این شهدا، از شهدای هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی تا شهدای جنگ رمضان، درود می‌فرستیم.

وی با اشاره به شهادت جمعی از هموطنان و همرزمان نیرو‌های مسلح در جنگ اخیر، از شهدای ناوشکن‌های جماران و دنا و همچنین شهدای بخش‌های موشکی، اطلاعاتی، فنی و آمادی نیروی دریایی یاد کرد و افزود: این شهدا با ایثار و فداکاری خود، مسیر عزت و اقتدار کشور را هموار کردند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره نقش مردم در تحولات و مواجهه با تهدیدات اخیر، خاطرنشان کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، یادآور همان ترکیب و الگوی هشت سال دفاع مقدس است؛ مردم در نخستین گام به ندای ولایت لبیک گفتند، در صحنه ماندند و به کمک نیرو‌های مسلح که فرزندان خودشان هستند، آمدند.

دریادار ایرانی افزود: همان قاعده‌ای که امام راحل بر پایه آن نظام را بنیان نهادند و بر نقش مردم تأکید داشتند، امروز نیز در میدان عمل مشاهده می‌شود و نیرو‌های مسلح از حضور و حمایت مردم، توان و انگیزه بیشتری می‌گیرند.

وی با اشاره به رویارویی نیرو‌های مسلح با تجهیزات و توان نظامی آمریکا، گفت: دشمن با تمام تجهیزات و پیچیدگی‌هایی که مدعی برخورداری از آن است و با ادعای داشتن ارتش اول دنیا وارد میدان شد، اما نیرو‌های مسلح کشورمان در برابر او ایستادگی کردند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین با اشاره به هدف قرار گرفتن ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در روز دوم جنگ، این اقدام را از برکات خون شهدا دانست و تأکید کرد: دشمن باید بداند که شهدای ما زنده‌اند و همچنان در کنار همرزمان خود حضور دارند.

دریادار ایرانی با اشاره به جایگاه معنوی شهدا، اظهار کرد: اگرچه ممکن است امروز از حضور فیزیکی برخی از این عزیزان محروم باشیم، اما آنان همواره در کنار ما هستند، چراکه همه این شهدا به یک سلسله و مسیر الهی متصل‌اند.

وی با تأکید بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی، گفت: راه ما، راه امام حسین (ع) است؛ مسیری که هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود. ممکن است این مسیر با آسیب‌هایی مواجه شود، اما هرگز متوقف نخواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: در طول تاریخ و تا زمان ظهور حضرت ولی‌عصر (عج)، مردان بزرگی از این سرزمین برخواهند خاست و در برابر هرگونه استعمار و سلطه‌گری خواهند ایستاد. ملت ایران در عین پایبندی به اصول انسان‌دوستی، در برابر دشمن با اقتدار و استقامت برخورد می‌کند.

دریادار ایرانی با اشاره به حضور در جوار مرقد امام خمینی (ره) و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، تصریح کرد: امروز با تکیه بر قرآن و عترت، پشتوانه مردمی و هدایت‌های ولایت، مسیر خود را ادامه می‌دهیم. این سرزمین، خاکی مقدس است که وجب‌به‌وجب آن با خون جوانان این ملت آمیخته شده و دشمن باید بداند که با چه ملت و سرزمینی مواجه است.

وی با اشاره به شهادت دریادلان نیروی دریایی در جریان جنگ اخیر، یادآور شد: شهدای دریایی محدودیت جغرافیایی ندارند و آب‌های اقیانوس‌ها آنان را به حرکت درمی‌آورد و به سواحل دشمن می‌رساند. دشمن باید در انتظار انتقام خون این شهدا باشد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر آمادگی عملیاتی نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: امروز بار دیگر با آرمان‌های انقلاب و شهدا تجدید بیعت می‌کنیم و با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد، متعهد و دلاور، آمادگی داریم در برابر دشمن ایستادگی کنیم و در عمق اقیانوس‌ها سرنوشت و تکلیف او را روشن سازیم.

تنگه هرمز بسته خواهد ماند

دریادار ایرانی در ادامه با اشاره به تحولات تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز بسته خواهد ماند تا دشمن بداند باید در برابر این ملت بزرگ، پرافتخار، مقتدر و منسجم با احترام رفتار کند و جایگاه ملت ایران را به رسمیت بشناسد.

وی با بیان اینکه امنیت منطقه نیز از تحولات و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأثیر می‌پذیرد، افزود: حضور دشمنان انقلاب اسلامی، امنیت مردم منطقه را نیز با مشکل مواجه کرده است. کشور‌های منطقه و حکام آنها باید بدانند با چه طرفی همراهی می‌کنند و مسیر درست، مسیری است که بر پایه آموزه‌های قرآن قرار دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تأکید کرد: امنیت باید همچون گذشته به منطقه بازگردد و این امر مستلزم شناخت واقعیت‌های منطقه و پرهیز از همراهی با مسیر‌هایی است که امنیت ملت‌ها را تهدید می‌کند.

دریادار ایرانی در پایان با تأکید بر ضرورت انجام مسئولیت‌ها در برابر شهدا گفت: امیدواریم همه ما بتوانیم وظایف و تعهدات خود را به‌درستی انجام دهیم و در پیشگاه شهدای عزیز، به‌ویژه همرزمان شهیدمان و خانواده‌های معظم شهدا، همچنین در برابر رهبر فرزانه انقلاب و سلسله‌مراتب فرماندهی، سربلند باشیم.