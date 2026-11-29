تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه ملی مهارت و سازمان شیلات ایران با هدف توسعه و ارتقای آموزش‌های عالی مهارتی، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و تقویت ارتباط آموزش با نیاز‌های واقعی بازار کار، به امضای طرفین رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهم‌نامه همکاری این دانشگاه و سازمان شیلات ایران با حضور دکتر محمدرضا کلباسی، سرپرست دانشگاه ملی مهارت، و مهندس حمزه رستم‌پور، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، آموزشی، مهارتی و اجرایی دو مجموعه و پاسخ‌گویی به نیاز‌های تخصصی بخش شیلات و آبزی‌پروری کشور به امضا رسید.

در جریان امضای این تفاهم‌نامه، دکتر کلباسی، سرپرست دانشگاه ملی مهارت، با اشاره به گستردگی ۱۷۰ دانشکده و آموزشکده دانشگاه در سراسر کشور و برخورداری آن از توانمندی حدود یک‌هزار عضو هیئت علمی و بیش از ۲۰ هزار نیروی حق‌التدریس، بر ظرفیت‌های آموزشی موجود برای تربیت نیروی انسانی ماهر و تکنسین‌های متخصص تأکید کرد.

وی ارتباط مؤثرتر دانشگاه با صنعت و بخش‌های تولیدی را ضروری دانست و گفت: مأموریت دانشگاه ملی مهارت، تربیت نیروی انسانی ماهر و پیوند آموزش با محیط واقعی کار است؛ ازاین‌رو، توسعه همکاری با صنایع می‌تواند به تقویت تعامل نظام آموزش عالی مهارتی با بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور کمک کند.

رئیس سازمان شیلات ایران نیز با اشاره به ظرفیت بالای شیلات، بر ضرورت حرکت از شیلات سنتی به‌سمت هوشمندسازی تأکید کرد و افزود: در مقاطع بالاتر و در تخصص شیلات، شرایط فوق‌العاده خوبی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در این زمینه از بخش دولتی جلوتر است، بیان کرد: در شیلات به تکنسین نیاز است؛ هم در حوزه صید و صیادی و هم در حوزه آبزی‌پروری. همچنین کارگرانی که در مزارع صیادی فعالیت می‌کنند، باید دوره‌های آموزشی موردنظر را بگذرانند. همه این ظرفیت‌ها در دانشگاه ملی مهارت در سطح کشور وجود دارد و قطعاً می‌تواند ظرفیت ما را افزایش دهد.

محصولات شیلاتی صادرات‌محور هستند و این تفاهم‌نامه باعث می‌شود تولید و شمار متخصصان افزایش یابد، ارز بیشتری وارد کشور شود و غذای سالم بیشتری برای مردم تأمین شود.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه شناسایی و احصای مشاغل و شایستگی‌های حرفه‌ای موردنیاز بخش شیلات، تدوین و بازنگری رشته‌ها و برنامه‌های درسی، طراحی و اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت و تخصصی و توسعه آموزش‌های عملی و مهارت‌محور همکاری خواهند کرد.

فراهم‌سازی زمینه کارآموزی و کارورزی دانشجویان در مراکز و واحد‌های مرتبط با سازمان شیلات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آزمایشگاهی، کارگاهی و آموزشی طرفین، اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه مشترک و تسهیل ارتباط دانش‌آموختگان با بازار کار، از دیگر محور‌های این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

توجه به فناوری‌های نوظهور در حوزه شیلات و آبزی‌پروری، از جمله هوش مصنوعی، پایش هوشمند، اتوماسیون، پرورش در قفس و بهره‌وری منابع آب و انرژی، نیز از موضوعات مورد تأکید در این همکاری است.

با توجه به گستردگی شبکه آموزش عالی مهارتی دانشگاه ملی مهارت در سراسر کشور، این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه توسعه آموزش‌های تخصصی متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در استان‌های ساحلی و مناطق برخوردار از ظرفیت‌های شیلاتی و آبزی‌پروری را فراهم سازد.

در این تفاهم‌نامه بر تشکیل کارگروه راهبری مشترک و تدوین برنامه عملیاتی سالانه برای تعیین اولویت‌ها، زمان‌بندی، مسئولیت‌ها و شاخص‌های ارزیابی همکاری‌ها تأکید شده است.

این تفاهم‌نامه در چارچوب مأموریت دانشگاه ملی مهارت برای تربیت نیروی انسانی ماهر و پیوند مؤثر آموزش با محیط واقعی کار، گامی در جهت تقویت تعامل نظام آموزش عالی مهارتی با بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور و حمایت از توسعه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود.