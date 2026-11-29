به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدباقر قالیباف در نشست علنی مجازی و وبیناری امروز (یکشنبه) مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق یک ماده به قانون تأسیس وزارت اطلاعات و اصلاح قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات اظهار داشت: پیشنهاددهنده اصل این موضوع مجلس نبوده، بلکه اصل این موضوع با تدبیر و دستور رهبر معظم انقلاب شروع شده است. خواهش ما از دولت این بود که دولت در این خصوص لایحه ارائه کند، اما در ارائه لایحه تأخیر صورت گرفت و این موضوع در شرایط امنیتی اتفاق افتاد؛ لذا کمیسیون مأموریت پیدا کرد تا با همکارانمان در مجلس و با هماهنگی وزارتخانه این موضوع را پیگیری کند.

وی افزود: برای افکار عمومی می‌گویم که شخص بنده بیش از ۸ ساعت به‌طور ویژه با مدیران و سرپرست وزارتخانه درباره این موضوع جلسه گذاشتم تا همه نظراتی را که می‌توانستیم در چارچوب تدابیر رهبری اعمال کنیم، در این موضوع لحاظ کنیم. من این موضوع را خیلی صریح و روشن بگویم لذا اگر لایحه ارائه می‌شد، حتماً بهتر بود، اما به هر حال به دلیل تأخیر و شرایطی که داریم این کار انجام شد، بنا نبود به این صراحت این موضوعات را بیان کنم، ولی این نکته را عرض کردم.