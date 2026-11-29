افزایش ابر در برخی ساعات امروز (۸ آذر) در خراسان جنوبی
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: تا اواسط هفته در برخی ساعات افزایش ابر را در خراسان جنوبی پیش بینی میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: از روز چهارشنبه با تقویت ناپایداریها تا اوایل هفته آینده بارش پراکنده برای استان قابل پیش بینی است.
لطفی گفت: روز پنجشنبه ضمن گسترش بارندگیها، بارش هااز شدت بالاتری برخوردار است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: دمای هوا در این بازه زمانی تغییر محسوسی ندارد و برای فردا در طول روز بین یک تا سه درجه سیلسیوس کاهش دما را انتظار داریم.
صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم نهبندان با ۲۹ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۴ و ۷ درجه سلسیوس ثبت شده است.