عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد معادن کشور در حالی مورد غفلت قرار گرفته است که ظرفیت‌های فراوان داریم و فقط باید مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی صادر و اقدامات اساسی در جهت توسعه معادن کشور انجام شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ عادل نجف‌زاده، درباره دلیل گرانی‌های افسار گسیخته و کنترل نشدن قیمت کالا‌های معیشتی در کشور، گفت: امروز ما نمی‌توانیم همه مشکلات موجود در بازار را به تحریم و شرایط جنگی گره بزنیم، زیرا اقتصاد ایران به جریانات خارجی وابسته نیست بلکه یک اقتصاد درونزای قوی است که اگر تدبیر اساسی برای نظارت بر بازار، روند تولید و رفتار‌های مالی و کاهش هزینه‌های دولت اتخاذ شود می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد.

مدیران ۴ صندوق بزرگ کشور تجربه هلدینگ‌داری اقتصادی ندارند

وی ادامه داد: متاسفانه ۴ صندوق بزرگ کشور در اختیار کسانی قرار گرفته است که هیچ گونه تجربه هلدینگ‌داری اقتصادی ندارند به همین دلیل این صندوق‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و فقط بخشی از بدهی‌های دولت را می‌پردازند کمااینکه صندوق بازنشستگی ماهانه ۶۰ همت حقوق پرسنل را پرداخت می‌کند که نشان دهنده بی تدبیری افسارگسیخته در بدنه دولت است که البته منظور فقط دولت آقای پزشکیان هم نیست چراکه این مشکل در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته است. قطعا رفع مشکلات اقتصادی در گروِ حکمرانی مدیریتی شایسته محور است که بر مبنای یک سری باید‌ها و نباید‌ها در کشور شکل بگیرد.

اقتصاد کشاورزی ایران؛ قوی و خودکفا است

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با بیان اینکه اقتصاد کشاورزی کشور خودکفا است، گفت: اقتصاد کشاورزی ایران بسیار قوی است که هم می‌تواند معیشت مردم را به معنای واقعی و مطلوب تامین کند و هم صادرات محور باشد.

وی افزود: ما نباید بپذیریم که در زنجیره تامین نهاده‌های کشاورزی دچار مشکل هستیم، زیرا یک کشور نفت خیزی داریم که اوره را صادر می‌کند، همچنین بسیاری از عناصر و مواد شیمیایی توسط پتروشیمی‌های توانمندمان تولید می‌شود بنابراین نباید در تامین کود به عنوان یکی از مواد اصلی برای تامین فرآورده‌های کشاورزی با مشکل مواجه شویم.

افزایش قیمت خودرو با وجود معادن ارزشمند کشور معمایی حل نشده است

نجف زاده با بیان اینکه رونق اقتصاد کشورمان بیش از چهار دهه مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: به‌رغم اینکه رهبر شهیدمان بار‌ها بر ضرورت توجه به اقتصاد معدن تاکید فرمودند، اما معادن و GDP حاصل از آن، یک عدد بسیار اندک در مقام مقایسه با ظرفیت‌های این حوزه است.

وی اضافه کرد: چطور امکان دارد در کشوری که بیش از ۹۰ درصد عناصر جهانی اعم از مس، کرومیت، طلا، لیتیوم، روی، سرب، آهن و آلومینیوم به عنوان نهاده‌های اصلی توسعه صنعت برخوردار است با افزایش قیمت خودرو مواجه شویم؟ این یک معمای حل نشده است که چرا وقتی نهاده‌های فلزی همچون آهن، آلومینیوم و مواد پتروشیمی پلیمری داریم برای حمایت از مردم در اختیار خودروسازان قرار نمی‌دهیم و آنها را موظف نمی‌کنیم که وقتی می‌توانند نهاده‌ها را با قیمتی کمتر از قیمت جهانی تهیه کنند، حق افزایش قیمت خودرو را ندارند.

نجف‌زاده با انتقاد از بی توجهی به قانون برنامه هفتم، گفت: اقتصاد معادن کشور در حالی مورد غفلت قرار گرفته است که درونزای قطعی است و تعداد زیادی متخصص در این حوزه فعالیت می‌کند و فقط باید مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی صادر و اقدامات اساسی در جهت توسعه معادن کشور انجام شود؛ متاسفانه انحصار‌های بخشی در معدن مانع از توسعه معادن شده است و هیچ کدام از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه پاسخگو نیستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ایران قابل تحریم نیست، زیرا اقتصاد آن درونزا است و فقط مشکل به نظام حکمرانی مدیریتی در دولت برمی‌گردد که متاسفانه بلد نیستیم منابع موجود در کشور را به درستی مدیریت کنیم.