نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، داستان این فیلم درباره تلاش دشمن برای خرابکاری در یک زیر دریایی ایرانی است.

شبکه مستند پاقلات را امروز ساعت ۱۵ پخش می‌کند.

این مستند درباره چند دوست است که در روستای پاقلاتِ استان فارس برای حفظ محیط زیست تلاش می‌کنند.

مردی برای رسیدن به آرزوهایش با موانع مختلفی مواجه می‌شود، اما هیچ گاه دست از تلاش بر نمی‌دارد.

این قصه نمایش «شهر از ارتفاع یک متر» است که هر شب ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش‌ پخش می‌شود.

شبکه پویا پیم و پم را هر روز ساعت ۱۳ پخش می‌کند.

یادگیری کلمات از مسیر قصه محور این پویانمایی است.