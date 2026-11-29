مراسم یادبود ششمین سالگرد شهادت دکتر محسن فخری‌زاده، با حضور مردم شهر آبسرد، مسئولان شهرستان دماوند و خانواده این شهید والامقام، در پارک غدیر برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم ششمین سالگرد شهادت دکتر محسن فخری‌زاده با حضور پرشور مردم و مسئولان شهرستان دماوند برگزار شد.این مراسم که در پارک غدیر شهر آبسرد برگزار گردید، با همراهی خانواده این شهید والامقام و با حضور شرکت‌کنندگان، به یاد زحمات و فداکاری‌های ایشان بود.

در پایان مراسم، شرکت‌کنندگان با حضور در بلوار شهید فخری‌زاده در شهر آبسرد، محل شهادت این شهید بزرگوار را گلباران کردند.