تصادف اتوبوس مسافربری با وانت بار و سقوط به دره در هندوراس سبب کشته شدن دستکم ۹ نفر و زخمی شدن ۲۸ نفر دیگر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، شنبه در هندوراس، بر اثر برخورد اتوبوس مسافربری با وانت‌بار و سقوط آن به درون دره، دستکم ۹ نفر کشته و ۲۸ نفر دیگر مجروح شدند.

این حادثه جدیدترین مورد از تصادفات زنجیره‌ای مرگبار اتوبوس‌ها در آمریکای مرکزی به شمار می‌رود.

به گفته اداره آتش‌نشانی هندوراس، راننده اتوبوس، سه مرد و پنج زن در این حادثه جان باختند. علت دقیق تصادف هنوز مشخص نیست، اما یکی از امدادگران اظهار داشت که هنگام سقوط اتوبوس، برخی از مسافران به بیرون از وسیله نقلیه پرتاب شده‌اند.

این اتوبوس که متعلق به شرکت ترانسپورته کارولینا Transporte Carolina بود، از تگوسیگالپا پایتخت هندوراس، به سمت شهر لا اسپرانزا در حدود ۱۷۰ کیلومتری غرب این کشور در حرکت بود. این حادثه در بخش شیبدار و پرپیچ‌وخم از بزرگراهی در منطقه کومایاگوآ در هندوراس رخ داد.