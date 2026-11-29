بازرسی‌های مشترک تعزیرات حکومتی و معاونت غذا و داروی البرز با تمرکز بر نحوه عرضه داروهای خاص، اقلام کمیاب، شیرخشک و واکسن اطفال در داروخانه‌های استان تشدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، گفت: این بازرسی‌ها در راستای تشدید نظارت بر بازار دارو، بررسی وضعیت توزیع اقلام مورد نیاز بیماران و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

وی افزود: گشت‌های مشترک با حضور تیم‌های سیار تعزیرات حکومتی و بازرسان معاونت غذا و دارو، داروخانه‌های سطح استان را از نظر نحوه عرضه داروهای بیماری‌های خاص، داروهای کمیاب، شیرخشک و واکسن اطفال مورد بررسی قرار می‌دهند.

صالحی با اشاره به اهمیت دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز، گفت: پایش روند عرضه و توزیع اقلام دارویی، به‌ویژه داروهای کمیاب و مورد نیاز بیماران خاص، از محورهای اصلی این بازرسی‌هاست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز، بررسی نحوه ثبت اطلاعات دارویی در سامانه تیتک را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و افزود: عملکرد داروخانه‌ها در ثبت اطلاعات دارویی و فرآیند عرضه اقلام نیز با هدف اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بازرسی و پایش داروخانه‌ها با همکاری دستگاه‌های نظارتی مرتبط ادامه خواهد داشت و در صورت شناسایی هرگونه تخلف، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار می‌گیرد.