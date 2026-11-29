امام جمعه میبد با تأکید بر ضرورت عبور از حمایت‌های صرفاً معیشتی، توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را از راهکار‌های اساسی ریشه‌کنی فقر دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله اعرافی در نشست بررسی سهامدار شدن مددجویان کمیته امداد در یک شرکت تعاونی که با حضور مبشری، مدیرکل کمیته امداد استان یزد برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان برای ایجاد اشتغال و تقویت توان معیشتی خانواده‌های تحت حمایت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مأموریت کمیته امداد نباید به حمایت‌های معیشتی محدود شود، اظهار داشت: حرکت در مسیر ریشه‌کنی فقر نیازمند ایجاد اشتغال پایدار، تقویت فرهنگ کار و تلاش و فراهم کردن زمینه مشارکت اقتصادی مددجویان است.

آیت‌الله اعرافی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت خیران، معادن و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را در ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت مؤثر دانست و سهامدار شدن مددجویان در این شرکت تعاونی را فرصتی برای حضور فعال آنان در عرصه اقتصاد و تقویت استقلال مالی خانواده‌ها عنوان کرد.

امام جمعه میبد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات روزافزون هوش مصنوعی و علوم شناختی، بر ضرورت توجه به این حوزه‌ها و شناسایی و حمایت از استعداد‌های علمی و فرهنگی فرزندان خانواده‌های مددجو تأکید کرد.

وی در پایان، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، علمی و اجتماعی را زمینه‌ساز ارتقای توانمندی خانواده‌های تحت حمایت و حرکت به سمت کاهش پایدار فقر دانست.