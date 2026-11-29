فوق تخصص آنکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: هوش مصنوعی با وجود ظرفیت‌های قابل توجه در تحلیل داده‌ها ولی نمی‌تواند جایگزین ارزیابی بالینی پزشک در تشخیص و تصمیم‌گیری درباره درمان سرطان شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «علیرضا رضوانی»، فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهارکرد: هوش مصنوعی با وجود ظرفیت‌های ارزشمند در تحلیل داده‌ها، جایگزین ارزیابی تخصصی پزشک در تشخیص و تصمیم‌گیری درباره درمان سرطان نیست و بیماران نباید بر اساس پاسخ این ابزارها، درباره تغییر یا توقف درمان خود تصمیم بگیرند.

دکتر رضوانی با اشاره به مراجعه برخی بیماران به نرم‌افزار‌های هوش مصنوعی برای تحلیل نتایج آزمایش‌ها مطرح کرد: پاسخ‌های این ابزار‌ها ممکن است بر اساس اطلاعات ناقص ارائه شوند و شرایط بالینی بیمار را در نظر نگیرند؛ موضوعی که می‌تواند موجب نگرانی، اضطراب و حتی تصمیم‌گیری نادرست درباره روند درمان شود.

وی افزود: لازم است تفسیر نتایج آزمایش خون، تصویربرداری و سایر بررسی‌های پزشکی با توجه به شرایط بالینی بیمار، سن، سابقه بیماری، دارو‌های مصرفی، علائم و تغییرات آزمایشگاهی انجام شود؛ از این رو، بیماران نباید تنها بر اساس پاسخ‌های هوش مصنوعی درباره شروع، تغییر یا توقف درمان تصمیم بگیرند.

این فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با اشاره به نگرانی خانواده‌های بیماران مبتلا به سرطان درباره احتمال ابتلای سایر اعضای خانواده، بر تفاوت میان غربالگری و تشخیص تأکید کرد و گفت: غربالگری با هدف شناسایی احتمالی بیماری در افراد بدون علامت انجام می‌شود، اما بررسی‌های تشخیصی برای ارزیابی علائم یا یافته‌های مشکوک به کار می‌روند و هر کدام شرایط و روش‌های خاص خود را دارند.

دکتر رضوانی ادامه داد: انتخاب آزمایش‌های موردنیاز باید بر اساس علائم بالینی، سابقه پزشکی و خانوادگی و شرایط هر فرد صورت گیرد و نمی‌توان یک مجموعه آزمایش مشخص را برای همه افراد تجویز کرد.

وی با اشاره به کاربرد نشانگر‌های توموری در بررسی برخی سرطان ها، از جمله سرطان پانکراس، تصریح کرد: این نشانگر‌ها به تنهایی برای اثبات یا رد قطعی سرطان کافی نیست و نتایج آنها باید در کنار اطلاعات بالینی، آزمایشگاهی و تصویربرداری و در صورت نیاز، بررسی‌های تکمیلی ارزیابی شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: سابقه ابتلای یکی از اعضای خانواده به سرطان، به معنای ابتلای سایر اعضا نیست؛ بنابراین، ارزیابی خطر و تعیین ضرورت انجام آزمایش‌ها باید متناسب با نوع سرطان و سابقه خانوادگی، با نظر پزشک انجام شود.