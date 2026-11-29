به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فوق‌تخصص نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: نوزادانی که پیش از پایان هفته سی‌وهفتم بارداری متولد شوند، نارس محسوب می‌شوند و هرچه سن بارداری هنگام تولد کمتر باشد، احتمال بروز عوارض و مشکلات جسمی بیشتر است.

دکتر سید امیرعباس شریف با تأکید بر اهمیت مراقبت‌های دوران بارداری افزود: مراجعه منظم به متخصص زنان و مراکز بهداشتی و کنترل بیماری‌های زمینه‌ای در پیشگیری از زایمان زودرس مؤثر است.

وی گفت: توجه به علائم هشداردهنده مانند انقباضات رحمی، خونریزی، خروج مایع، کمردرد و کاهش حرکات جنین نیز ضروری است.

فوق‌تخصص نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: حمایت تنفسی، تنظیم دمای بدن، تأمین مواد مغذی و پیشگیری از عفونت از مهم‌ترین اقدامات درمانی برای نوزادان نارس در بخش مراقبت‌های ویژه است.

دکتر شریف تغذیه با شیر مادر را نیز در بهبود وضعیت این نوزادان مؤثر دانست و افزود: تماس مستقیم پوست نوزاد با مادر به تنظیم دمای بدن، تقویت پیوند عاطفی و بهبود رشد و تکامل او کمک می‌کند.

وی بر پیگیری وضعیت رشد، تکامل، شنوایی، بینایی و واکسیناسیون پس از ترخیص تأکید کرد و گفت: حمایت روانی از مادران و مشارکت والدین در مراقبت از نوزادان نارس نیز در روند درمان اهمیت دارد.