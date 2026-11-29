نماینده ولی‌فقیه در مازندران در نشست شورای فرهنگ عمومی استان، بر شفافیت در واگذاری واحدهای صنعتی، نظارت بر اشتغال‌زایی و تقویت انسجام ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت‌الله محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران و عضو مجلس خبرگان رهبری، در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به چالش‌های اقتصادی، معیشتی و فرهنگی، خواستار توجه جدی مسئولان به مطالبات مردم شد.

وی با قدردانی از نقش بسیج در مناسبت‌ها و عرصه‌های مختلف، بر ضرورت نظارت دقیق بر روند اشتغال‌زایی تأکید کرد و با اشاره به فرصت‌سوزی‌های شغلی و مشکلات بخش صنعت و تولید، خواستار شفافیت در فرایند واگذاری و اجاره واحدهای صنعتی بزرگ شد تا زمینه آگاهی عمومی و نظارت بر این روند فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین از برگزاری برخی رویدادها در مکان‌های دارای حرمت معنوی و یادمان شهدای بزرگوار انتقاد کرد و گفت: تضاد رفتاری و پوششی در برخی از این برنامه‌ها با حرمت این مکان‌ها و ارزش‌های جامعه سازگار نیست.

آیت‌الله محمدی‌لائینی با بیان اینکه برگزاری چنین برنامه‌هایی در نزدیکی مراکز تجمع مذهبی می‌تواند حضور مردم در مساجد و مراکز فرهنگی را تضعیف کند، خواستار برخورد قانونی با عوامل برگزاری فعالیت‌های مغایر با فرهنگ حیا و ارزش‌های جامعه انقلابی شد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت تجمعات مردمی و میدانی افزود: امروز باید جوانان را به این عرصه‌ها جذب کنیم و برای انسجام ملی، وحدت، حفظ امنیت کشور و تقویت آرایش دفاعی در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل آنان اهمیت ویژه‌ای قائل باشیم.

در این نشست، دادستان مرکز مازندران نیز از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواست برنامه‌های عملیاتی و مشخصی برای تقویت بنیان‌های فرهنگی، به‌ویژه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، تدوین و اجرا کنند.

عالیشاه با تأکید بر اینکه ترویج این ارزش‌ها نباید در حد شعار باقی بماند، افزود: برنامه‌های فرهنگی باید به اقدامات اجرایی و ملموس در همه سطوح تبدیل شود.

گزارش از مهدی حسن پور