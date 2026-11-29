در چهارمحال و بختیاری ۱۰ اثر نمایشی در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی و میدانی به سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی راه یافتند.

راهیابی ۱۰ اثر به جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری

راهیابی ۱۰ اثر به جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: در بخش صحنه‌ای اسبی که در تپه قرمز شیهه می‌کشد، برنو، پریا، ژره، فوگورات و در بخش خیابانی و میدانی: زنگی که نخورد، سهمیه ما دو نفر، طرح روزمرگی، معرکه، معرکه زندگی آثار راه یافته به این جشنواه است.

فرجی گفت: در مرحله نخست بازبینی، ۲۱ اثر نمایشی شامل ۱۶ نمایش صحنه‌ای و پنج نمایش خیابانی و میدانی مورد بازبینی قرار گرفت.

به گفته وی درمجموع پنج اثر در بخش صحنه‌ای و پنج اثر هم در بخش خیابانی و میدانی راهی مرحله اصلی سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری از ۱۴ آذر در شهرکرد آغاز می‌شود.