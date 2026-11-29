به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قیز قلعه از بنا‌های تاریخی مهم استان مرکزی و یکی از آثار دیدنی شهر ساوه در میان کوه‌های سرخ رنگ و زیبا و بر فراز کوه مشرف به دشت ساوه واقع است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوه گفت: این بنای دیدنی یکی از تفرجگاه‌های شهر ساوه محسوب می‌شود که جنبه توریستی دارد.

ایاز افزود: برای ایجاد راه دسترسی هر ساله مبلغی از اعتبارات شهرستان اختصتاص یافته، به طوریکه در سال گذشته ۴۰۰ میلیون تومان برای ادامه‌ی مسیر هزینه شده است.

کارشناس اداره اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوه نیز در خصوص این بنای تاریخی گفت: در طی بررسی‌های باستان‌شناختی قیز قلعه را متعلق به دوران ساسانی معرفی شده که دوره سلجوقی بدستور حسن صباح توسط باطنیان ساوجی بر روی پایه‌های قدیمی قلعه بازسازی می‌شود.

نبوی با اشاره به کاربرد‌های متفاوت قلعه در دوره‌های مختلف افزود:این بنای تاریخی از یک زیرزمین و دوطبقه شامل شاه نشین، حصار‌ها و دیوار‌هایی با مصالح سنگ و آجر بنا شده که دیوار‌های آن در بخش شرقی و جنوب شرقی همه راه‌های نفوذ به قلعه را مسدود می‌کند و دسترسی به راه پله‌های داخل قلعه نیز به سبک ماهرانه‌ای بنا شده که هر فردی امکان استفاده از آن را نخواهد داشت.

توجه جدی به بنای قلعه‌ی دختر یا همان قیز قلعه می‌تواند علاوه بر حفظ و مرمت اصولی آن، مانع از دست اندازی‌ها به جان این اثر تاریخی شود.

این بنای تاریخی استان مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.