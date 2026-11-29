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یوسف ثبوتی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، و خدیجه ندائی اصل ، در یادداشتی با بررسی دو کتاب درباره هوش مصنوعی، به تبیین فرصتها و چالشهای این فناوری برای آینده بشر و ضرورت حفظ کرامت، آزادی و اختیار انسانی پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هوش مصنوعی بسیار فراتر از یک فناوری تازه در میان ابزارهای زندگی روزمره است؛ پدیدهای است که میتواند تصور ما از جهان، شیوه شناخت واقعیت و حتی تعریفمان از انسان بودن را دگرگون کند. ماشینهایی که روزگاری فقط فرمان انسان را اجرا میکردند، اکنون یاد میگیرند، الگوهایی را کشف میکنند که از چشم انسان پنهان مانده بود و گاه به نتایجی میرسند که سازندگانشان تنها بخشی از آن را میتوانند توضیح دهند، این تحول در کنار فرصتهای بزرگ و تازهاش، پرسشهایی بنیادین درباره آینده تمدن، قدرت، آزادی و کرامت انسانی پیش میکشد.
هنری کیسینجر، دیپلمات و اندیشمند برجسته آمریکایی، در سالهای پایانی زندگی به این دگرگونی توجه ویژهای نشان داد. حاصل این توجه ، دو کتاب است که به فاصله سه سال منتشر شدند: «عصر هوش مصنوعی: و آینده انسان» (۲۰۲۱) با همکاری اریک اشمیت و دانیل هاتنلاکر، و کتاب «پیدایش: هوش مصنوعی، امید و روان انسان» (۲۰۲۴) که پس از درگذشت کیسینجر، با همکاری اشمیت و کریگ ماندی به پایان رسید. این دو کتاب از دو زاویه مکمل به رابطه هوش مصنوعی با آینده انسان میپردازند.
کتاب «عصر هوش مصنوعی: و آینده انسان» ، بیشتر در پی فهم ماهیت این تحول است که هوش مصنوعی راه شناخت ما از واقعیت را چگونه تغییر میدهد؟ بر اندیشه، هویت و نظم جهانی چه تأثیری میگذارد و کتاب دوم با لحنی هشداردهندهتر، پرسش را بنیادیتر میکند: آیا بشر میتواند در برابر قدرت فزاینده این فناوری، اختیار آینده خود را در دست نگه دارد؟ و چگونه میتوان هوش مصنوعی را با ارزشها و کرامت انسانی همسو کرد؟
در این جستار، با مرور و مقایسه دو کتاب، تصویری از نگرانیها، امیدها و پیشنهادهای نویسندگان درباره آیندهای ترسیم میکنیم که مرز توانایی انسان و ماشین در آن هر روز کمرنگتر میشود. پرسش محوری هر دو کتاب همچنان پیش روی ماست: در جهانی که ماشینها روزبهروز هوشمندتر میشوند، چه چیزی انسان را متمایز میکند و چگونه میتوان این تمایز را پاس داشت؟
عصر هوش مصنوعی: راهی نو برای شناختن
سخن اصلی کتاب «عصر هوش مصنوعی» این است که هوش مصنوعی راهی تازه برای کاوش واقعیت پیش روی بشر نهاده است. انسان دیرزمانی امور دشوارفهم را در یکی از دو دسته جای میداد: مسئلههایی که عقل دیر یا زود حلشان میکرد، و آنچه به عالم الوهیت تعلق داشت. هوش مصنوعی امکان سومی پیش مینهد: منطقی که فراتر از دسترس ذهن انسان است، اما جنبههایی از واقعیت را درمییابد که شاید خود هرگز بهطور مستقیم به آنها دست نیابیم.
سه نشانه از یک انقلاب آرام
کتاب با سه پیشرفت آغاز میشود. در ۲۰۱۷ تنها قواعد شطرنج را به آلفازیرو، ساخته دیپمایند، آموختند. این برنامه چهار ساعت با خودش بازی کرد، یاد گرفت و سپس قویترین موتور شطرنج جهان را شکست داد؛ آن هم با حرکتهایی مانند قربانی کردن وزیر که تا آن روز در نظر شطرنجبازان جایی نداشت. در ۲۰۲۰ پژوهشگران MIT با کمک هوش مصنوعی ۶۱ هزار مولکول را بررسی کردند و هالیسین را یافتند؛ آنتیبیوتیکی تازه که باکتریهای مقاوم به همه داروهای شناختهشده را نابود میکند. ماشین الگوهایی دیده بود که دانشمندان هنوز هم تنها بخشی از آنها را توضیح میدهند. در همان سال، جیپیتی-۳ درباره تقریباً هر موضوعی متنی همانند نوشته انسان تولید میکرد.
در هر سه مورد، انسان هدف را تعیین کرد، ماشین مدتی کوتاه آموزش دید و سپس به شیوهای غیرانسانی بر کار مسلط شد. نویسندگان نتیجه میگیرند که تصمیمها روزبهروز بیشتر به دست انسان، به دست ماشین و به دست هر دو با هم گرفته خواهد شد. ماشینها از ابزار به همکار تبدیل میشوند.
از افلاطون تا ماشین
از زمانی که دکارت گفت «میاندیشم، پس هستم»، عقل ویژگی تعریفکننده انسان بوده است. اگر ماشینها اکنون میاندیشند یا به اندیشیدن نزدیک شدهاند، پرسش کهن دوباره زنده میشود: ما کیستیم؟ کانت میگفت ما واقعیت را تنها از صافی ذهن انسانی میشناسیم و همواره از «شیء فینفسه» دور میمانیم. قرنها همین یک راه در دسترس بود. نویسندگان معتقدند هوش مصنوعی کمکم راه دیگری میگشاید. در عین حال هشدار میدهند که اینترنت با سیل رأی و نظر، فرصت اندکی برای تأمل باقی میگذارد، در حالی که دانش تنها در پرتو تأمل به خرد تبدیل میشود.
هوش مصنوعی چگونه یاد میگیرد و کجا میلغزد
هوش مصنوعی در آغاز کوشید دانش کارشناسان را بهصورت قاعده درآورد و بیشتر ناکام ماند. گشایش آنجا رخ داد که اجازه دادند ماشین خودش الگوها را از داده بیاموزد؛ با یادگیری نظارتشده، بینظارت و تقویتی. داده، محیط آموزش و هدف را هنوز انسان طراحی میکند. حاصل کار همین حالا تشخیص زودهنگامتر سرطان و ترجمهای بسیار بهتر است. با این حال، هوش مصنوعی درباره آموختههایش توضیحی ارائه نمیکند، خطاهایی مرتکب میشود که از هیچ انسانی سر نمیزند، سوگیری دادههایش را به ارث میبرد و «نمیداند که نمیداند». از این رو نویسندگان آزمون و ممیزیای را پیشنهاد میکنند که با افزایش خطر سختگیرتر شود: بررسی دقیق برای خودروهای خودران و نظارت سبک برای برنامههای سرگرمی.
پلتفرمها و نظم جهانی
به گفته نویسندگان، دگرگونی واقعی را هوش مصنوعیِ مستقر در پلتفرمهای شبکهای رقم میزند، نه رباتهای شورشی: جستوجو، شبکههای اجتماعی و نقشهها. این پلتفرمها تعیین میکنند میلیاردها نفر چه ببینند. شمار کاربرانشان از شهروندان بیشتر کشورها بیشتر است و قواعدی که وضع میکنند تقریباً به اندازه قانون اثر دارد. اما این پلتفرمها برای کسبوکار ساخته شدهاند، نه برای اداره جوامع. جهان ممکن است به بلوکهای فناورانه به رهبری آمریکا و چین تقسیم شود و حتی «واقعیت»های منطقهای جداگانه پدید آید.
در حوزه امنیت، نویسندگان از تجربه عصر هستهای بهره میگیرند؛ عصری که کنترل تسلیحات اندکی پیشبینیپذیری برای رقیبان به ارمغان آورد. مهار هوش مصنوعی دشوارتر است، زیرا هم کاربرد غیرنظامی دارد و هم نظامی، به آسانی گسترش مییابد و میتواند بسیار ویرانگر باشد. تواناییهای آن، برخلاف کلاهکها، به شمارش درنمیآید و سامانههایی که خودکار واکنش نشان میدهند ممکن است همتای نظامی «سقوط برقآسا»ی بورس را پدید آورند. نویسندگان از سلاحهایی حمایت میکنند که هوش مصنوعی توانمندشان کرده و به انسان کمک میکنند دقیقتر بجنگد، اما با سلاحهایی که خود تصمیم به کشتن میگیرند مخالفاند. انسان باید «در چرخه» بماند، خویشتنداری باید دوجانبه و قابل راستیآزمایی باشد و قدرتهای رقیب، بهویژه آمریکا و چین، باید پیوسته درباره جنگهایی که میخواهند از آنها بپرهیزند گفتوگو کنند.
هویت انسان
وقتی الگوریتمها بدون ارائه دلیل درباره وام، شغل و سرنوشت افراد تصمیم میگیرند، انسان با قدرتی نامرئی و پاسخناپذیر روبهرو میشود. کودکان ممکن است با همدمهای ماشینی بزرگ شوند که معلم و دوستشان باشند. به گفته نویسندگان، در هر کاربرد هوش مصنوعی سه راه پیش روی ماست: محدود کردن آن، شریک شدن با آن، یا تسلیم شدن در برابر داوریاش. تصمیمهای اصلی، بهویژه در دادرسی، باید در دست انسانهایی با نام و نشان بماند که بتوانند دلیل بیاورند، و آزادی بیان حق انسان است، نه هوش مصنوعی. هویت انسان شاید باید کمتر بر عقل و بیشتر بر کرامت و خودمختاری تکیه کند. نتیجه نویسندگان این است که عصر هوش مصنوعی به دکارت و کانتِ خودش نیاز دارد.
پیدایش: مسئله بقا
«پیدایش» شتابانتر و گمانهزنانهتر است. نویسندگان هوش مصنوعی را «مسئله بقای انسان» مینامند و کتاب را بر یک پرسش بنا میکنند: آیا ما به ماشینها شبیه خواهیم شد یا آنها به ما؟ به باور آنان، هوش مصنوعی چنان تند پیش میرود که مقرراتگذاری سنتی از عهدهاش برنمیآید. پس باید دو «مسئله همسوسازی» را با هم حل کرد: همسو کردن هوش مصنوعی با ارزشهای انسانی، و همسو کردن کشورهای رقیب با یکدیگر. نایل فرگوسن، مورخ، در پیشگفتار واقعیتی هشداردهنده را یادآور میشود: جهان امروز حدود ۱۲٬۵۰۰ کلاهک هستهای دارد و فقط ۴۳۶ رآکتور هستهای. این آمار نشان میدهد فناوری نیرومند ممکن است بیشتر برای ویران کردن به کار رود تا ساختن.
کشف و مغز
کشف انسانی همیشه به دلیری، توان جسمی و شمار اندک ذهنهای بزرگ وابسته بوده است. سفر ماژلان با حدود ۲۷۰ مرد آغاز شد و با هجده نفر پایان یافت. همهچیزدانهایی، چون ابنهیثم بصری یا جان فون نویمان همواره کمیاب بودهاند. هوش مصنوعی از همه این حدها آزاد است. به گمان نویسندگان، رشتههای دانش مانند جزیرههاییاند که شاید قلههای یک رشتهکوه زیر دریا باشند، و هوش مصنوعی ممکن است پیوندهای پنهان آنها را آشکار کند.
اختراعهای پیشین تن را امتداد میدادند: چرخ پاها را، تلسکوپ چشمها را و تلفن صدا را. هوش مصنوعی نخستین اختراعی است که مغز را امتداد میدهد. آنچه دانشآموز در چند سال میآموزد، هوش مصنوعی در چند روز یاد میگیرد، ظرفیتش پیوسته افزایش مییابد و نسلهای تازهاش هر چند ماه از راه میرسند، نه هر چند دهه. با این همه سازوکار آن «جعبه سیاه» است: پاسخ درست میدهد، اما توضیح نمیدهد و دانستن را از فهمیدن جدا میکند. اگر مردم چشمبسته به آن اعتماد کنند، نویسندگان از «روشنگری تاریک» بیم دارند؛ یعنی بازگشت به اطاعت از مرجعیتی که باید بیچونوچرا پذیرفت. بدتر آنکه اگر انسان مصرفکننده منفعل پیشنهادهای ماشین شود، ممکن است هوش مصنوعی به جای همکار، ما را بزرگترین مانع خود بشمارد.
سیاست، امنیت، رفاه و علم
در سیاست، کتاب یادآوری میکند که مونتهزوما، امپراتور آزتک، در برابر کورتس که آمدنش تقریباً خداگونه مینمود دچار تردید شد، و میگوید هوش مصنوعی نیز به همین شکل به ساحل ما میرسد. اما حکومتی که هوش مصنوعی گردانندهاش باشد ممکن است مدعی شود میداند مردم «واقعاً» چه میخواهند و آزادی آنان را تهدید کند. پس بهرهگیری از مواهب آن در حکومت باید تدریجی انجام شود.
در امنیت، مسابقه برای دستیابی به نخستین هوش برتر ممکن است کشورها را به پنهانکاری، خرابکاری و فرض بدترین حالت بکشاند، با این باور که در این مسابقه جایی برای نفر دوم وجود ندارد. جنگها ممکن است به جای آدمها مراکز داده را هدف بگیرند و ماشین از دردهایی که رهبران انسانی را به خویشتنداری واداشته است بیبهره است. با این همه، مهار بعضی از خطرهای آن شاید تنها با کمک خود آن ممکن باشد.
در اقتصاد، هوش مصنوعی ممکن است به کمیابی پایان دهد، مردم را از کار سخت برهاند و ۲٫۶ میلیارد نفری را که هنوز به اینترنت وصل نیستند به آن متصل کند. اما تقسیم منصفانه مواهب آن «تنها با انتخاب آگاهانه رخ خواهد داد». به کسانی که از بیکاری میترسند پاسخ میدهند که ما از هماکنون میدانیم آدمها در بیکاری چگونه زندگی میکنند: نامشان را ثروتمند و بازنشسته نهادهایم! در علم، هوش مصنوعی ممکن است پزشکی را دگرگون کند، چنانکه پیشبینی ساختار ۲۰۰ میلیون پروتئین با آلفافولد نشان میدهد؛ عمر را طولانیتر کند، به ترمیم اقلیم یاری رساند و فضا را کاوش کند. نویسندگان میافزایند که نخستین «تماس» بشر با هوشی دیگر به احتمال زیاد همینجا روی زمین رخ خواهد داد؛ با ذهنهایی که خودمان میسازیم.
راهبرد و کرامت
قلب کتاب، راهبرد آن است. یک راه این است که انسان را از نو طراحی کنیم تا همپای ماشین پیش برود. نویسندگان این راه را رد میکنند و هشدار میدهند که بشر ممکن است به گروههای نابرابر تقسیم شود یا چنان تغییر کند که به موجودی ناشناس بدل گردد. راه دوم را برمیگزینند: شبیهتر کردن هوش مصنوعی به ما. آنان «هرمی از قواعد» پیشنهاد میکنند. در رأس آن حقوق بینالملل قرار دارد، در سطحهای پایینتر قوانین ملی و محلی و هنجارهای جماعتها، و در قاعده آن وجدان اخلاقیِ نانوشتهای که مردم در آن شریکاند و هوش مصنوعی با مشاهده رفتار انسان آن را فرا میگیرد. آزمایشگاههای ایمنی، هوشهای مصنوعی ناظر و گواهی دولتی را نیز ضروری میدانند. در ایمنی موضعی سخت دارند: اگر مهار قابل اعتماد هوش مصنوعی ممکن نباشد، بهتر است هیچ هوش مصنوعی عمومیای در کار نباشد تا اینکه حتی یکی ارزشهای انسانی را نادیده بگیرد.
سرانجام میپرسند چه چیزی انسان را متمایز میکند. پاسخ آنان کرامت است: ویژگی موجوداتی که آسیبپذیر، میرا و سرشار از ترس زاده میشوند و با این همه میتوانند خوب را بر بد برگزینند. ماشینها ساخته میشوند و از زایش، مرگ و ترس بیبهرهاند؛ پس کرامت ندارند. به گفته نویسندگان، بشر باید کرامت را برای خود تعریف کند و به ماشینهایش بیاموزد که حرمت آن را پاس دارند.
پیوند دو کتاب
هر دو کتاب باوری مشترک دارند: هوش مصنوعی مهمتر از آن است که فقط به مهندسان سپرده شود. لحن آنها، اما متفاوت است. «عصر هوش مصنوعی» آرام و تحلیلی است و میپرسد هوش مصنوعی راه شناخت واقعیت را چگونه تغییر میدهد. «پیدایش» پس از آن نوشته شد که چتجیپیتی هوش مصنوعی را به صفحه نخست روزنامهها آورد. این کتاب هم امیدوارتر است و هم نگرانتر، و به جای طرح پرسشهای بیشتر، راهبردی کامل پیشنهاد میکند. با این همه هر دو به یک مقصد میرسند: هر دو هویت انسان را به جای هوش، بر کرامت استوار میسازند و هر دو از قدرتهای بزرگ، بهویژه آمریکا و چین، میخواهند پیش از وقوع بحران به گفتوگو بنشینند. «پیدایش» دنباله طبیعی کتاب نخست است: اولی پرسشها را طرح میکند و دومی پاسخی را طراحی.
هر دو کتاب هوش مصنوعی را با ماشین چاپ مقایسه میکنند که در پنجاه سال، ایمان و سیاست و علم را دگرگون کرد. هوش مصنوعی نیز ممکن است دانش و اندیشه را به همان ژرفا دگرگون کند. میتواند به بشر در کشف، درمان و کامیابی یاری رساند؛ اما میتواند داوری، آزادی و صلح انسان را نیز سست کند. نویسندگان ما را به شکلدادن آگاهانه به هوش مصنوعی فرامیخوانند و به جای ترس یا پرستش، میخواهند مهمترین تصمیمها در دست انسان بماند. به تعبیر خودشان، برای دانستن به شک در خود نیاز داریم و برای عمل کردن به اعتماد به خود؛ و باید با این آغاز تازه با خوشبینیِ سنجیده روبهرو شویم.