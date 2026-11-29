یوسف ثبوتی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، و خدیجه ندائی اصل ، در یادداشتی با بررسی دو کتاب درباره هوش ‏مصنوعی، به تبیین فرصت‌ها و چالش‌های این فناوری برای آینده بشر و ضرورت حفظ کرامت، آزادی و اختیار انسانی پرداختند. ‏

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هوش مصنوعی بسیار فراتر از یک فناوری تازه در میان ابزار‌های زندگی روزمره است؛ پدیده‌ای است که می‌تواند تصور ما از جهان، ‏‏شیوه شناخت واقعیت و حتی تعریفمان از انسان بودن را دگرگون کند. ماشین‌هایی که روزگاری فقط فرمان انسان را اجرا ‏می‌کردند، ‏اکنون یاد می‌گیرند، الگو‌هایی را کشف می‌کنند که از چشم انسان پنهان مانده بود و گاه به نتایجی می‌رسند که ‏سازندگانشان تنها ‏بخشی از آن را می‌توانند توضیح دهند، این تحول در کنار فرصت‌های بزرگ و تازه‌اش، پرسش‌هایی بنیادین درباره ‏آینده تمدن، ‏قدرت، آزادی و کرامت انسانی پیش می‌کشد. ‏

هنری کیسینجر، دیپلمات و اندیشمند برجسته آمریکایی، در سال‌های پایانی زندگی به این دگرگونی توجه ویژه‌ای نشان داد. حاصل ‏‏این توجه ، دو کتاب است که به فاصله سه سال منتشر شدند: «عصر هوش مصنوعی: و آینده انسان» (۲۰۲۱) با همکاری اریک ‏اشمیت ‏و دانیل هاتن‌لاکر، و کتاب «پیدایش: هوش مصنوعی، امید و روان انسان» (۲۰۲۴) که پس از درگذشت کیسینجر، با همکاری ‏اشمیت و ‏کریگ ماندی به پایان رسید. این دو کتاب از دو زاویه مکمل به رابطه هوش مصنوعی با آینده انسان می‌پردازند. ‏

کتاب «عصر هوش مصنوعی: و آینده انسان» ، بیشتر در پی فهم ماهیت این تحول است که هوش مصنوعی راه شناخت ما از واقعیت را چگونه تغییر می‌دهد؟ بر ‏اندیشه، ‏هویت و نظم جهانی چه تأثیری می‌گذارد و کتاب دوم با لحنی هشداردهنده‌تر، پرسش را بنیادی‌تر می‌کند: آیا بشر می‌تواند ‏در برابر ‏قدرت فزاینده این فناوری، اختیار آینده خود را در دست نگه دارد؟ و چگونه می‌توان هوش مصنوعی را با ارزش‌ها و ‏کرامت انسانی ‏همسو کرد؟

در این جستار، با مرور و مقایسه دو کتاب، تصویری از نگرانی‌ها، امید‌ها و پیشنهاد‌های نویسندگان درباره آینده‌ای ترسیم می‌کنیم ‏که ‏مرز توانایی انسان و ماشین در آن هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود. پرسش محوری هر دو کتاب همچنان پیش روی ماست: در جهانی ‏که ‏ماشین‌ها روزبه‌روز هوشمندتر می‌شوند، چه چیزی انسان را متمایز می‌کند و چگونه می‌توان این تمایز را پاس داشت؟

عصر هوش مصنوعی: راهی نو برای شناختن

سخن اصلی کتاب «عصر هوش مصنوعی» این است که هوش مصنوعی راهی تازه برای کاوش واقعیت پیش روی بشر نهاده ‏است. ‏انسان دیرزمانی امور دشوارفهم را در یکی از دو دسته جای می‌داد: مسئله‌هایی که عقل دیر یا زود حل‌شان می‌کرد، و ‏آنچه به عالم ‏الوهیت تعلق داشت. هوش مصنوعی امکان سومی پیش می‌نهد: منطقی که فراتر از دسترس ذهن انسان است، اما ‏جنبه‌هایی از ‏واقعیت را درمی‌یابد که شاید خود هرگز به‌طور مستقیم به آنها دست نیابیم. ‏

سه نشانه از یک انقلاب آرام

کتاب با سه پیشرفت آغاز می‌شود. در ۲۰۱۷ تنها قواعد شطرنج را به آلفازیرو، ساخته دیپ‌مایند، آموختند. این برنامه چهار ‏ساعت با ‏خودش بازی کرد، یاد گرفت و سپس قوی‌ترین موتور شطرنج جهان را شکست داد؛ آن هم با حرکت‌هایی مانند ‏قربانی کردن وزیر ‏که تا آن روز در نظر شطرنج‌بازان جایی نداشت. در ۲۰۲۰ پژوهشگران ‏MIT‏ با کمک هوش مصنوعی ۶۱ ‏هزار مولکول را بررسی ‏کردند و هالیسین را یافتند؛ آنتی‌بیوتیکی تازه که باکتری‌های مقاوم به همه دارو‌های شناخته‌شده را نابود ‏می‌کند. ماشین الگو‌هایی ‏دیده بود که دانشمندان هنوز هم تنها بخشی از آنها را توضیح می‌دهند. در همان سال، جی‌پی‌تی-۳ ‏درباره تقریباً هر موضوعی ‏متنی همانند نوشته انسان تولید می‌کرد. ‏

در هر سه مورد، انسان هدف را تعیین کرد، ماشین مدتی کوتاه آموزش دید و سپس به شیوه‌ای غیرانسانی بر کار مسلط شد. ‏‏نویسندگان نتیجه می‌گیرند که تصمیم‌ها روزبه‌روز بیشتر به دست انسان، به دست ماشین و به دست هر دو با هم گرفته ‏خواهد شد. ‏ماشین‌ها از ابزار به همکار تبدیل می‌شوند. ‏

از افلاطون تا ماشین

از زمانی که دکارت گفت «می‌اندیشم، پس هستم»، عقل ویژگی تعریف‌کننده انسان بوده است. اگر ماشین‌ها اکنون می‌اندیشند ‏یا به ‏اندیشیدن نزدیک شده‌اند، پرسش کهن دوباره زنده می‌شود: ما کیستیم؟ کانت می‌گفت ما واقعیت را تنها از صافی ذهن ‏انسانی ‏می‌شناسیم و همواره از «شیء فی‌نفسه» دور می‌مانیم. قرن‌ها همین یک راه در دسترس بود. نویسندگان معتقدند هوش ‏مصنوعی ‏کم‌کم راه دیگری می‌گشاید. در عین حال هشدار می‌دهند که اینترنت با سیل رأی و نظر، فرصت اندکی برای تأمل ‏باقی می‌گذارد، ‏در حالی که دانش تنها در پرتو تأمل به خرد تبدیل می‌شود. ‏

هوش مصنوعی چگونه یاد می‌گیرد و کجا می‌لغزد

هوش مصنوعی در آغاز کوشید دانش کارشناسان را به‌صورت قاعده درآورد و بیشتر ناکام ماند. گشایش آنجا رخ داد که اجازه ‏دادند ‏ماشین خودش الگو‌ها را از داده بیاموزد؛ با یادگیری نظارت‌شده، بی‌نظارت و تقویتی. داده، محیط آموزش و هدف را ‏هنوز انسان ‏طراحی می‌کند. حاصل کار همین حالا تشخیص زودهنگام‌تر سرطان و ترجمه‌ای بسیار بهتر است. با این حال، ‏هوش مصنوعی ‏درباره آموخته‌هایش توضیحی ارائه نمی‌کند، خطا‌هایی مرتکب می‌شود که از هیچ انسانی سر نمی‌زند، ‏سوگیری داده‌هایش را به ارث ‏می‌برد و «نمی‌داند که نمی‌داند». از این رو نویسندگان آزمون و ممیزی‌ای را پیشنهاد می‌کنند که ‏با افزایش خطر سخت‌گیرتر شود: ‏بررسی دقیق برای خودرو‌های خودران و نظارت سبک برای برنامه‌های سرگرمی. ‏

پلتفرم‌ها و نظم جهانی

به گفته نویسندگان، دگرگونی واقعی را هوش مصنوعیِ مستقر در پلتفرم‌های شبکه‌ای رقم می‌زند، نه ربات‌های شورشی: ‏جست‌و‌جو، ‏شبکه‌های اجتماعی و نقشه‌ها. این پلتفرم‌ها تعیین می‌کنند میلیارد‌ها نفر چه ببینند. شمار کاربرانشان از شهروندان ‏بیشتر کشور‌ها ‏بیشتر است و قواعدی که وضع می‌کنند تقریباً به اندازه قانون اثر دارد. اما این پلتفرم‌ها برای کسب‌وکار ساخته ‏شده‌اند، نه برای اداره ‏جوامع. جهان ممکن است به بلوک‌های فناورانه به رهبری آمریکا و چین تقسیم شود و حتی ‏‏ «واقعیت»‌های منطقه‌ای جداگانه پدید ‏آید. ‏

در حوزه امنیت، نویسندگان از تجربه عصر هسته‌ای بهره می‌گیرند؛ عصری که کنترل تسلیحات اندکی پیش‌بینی‌پذیری برای ‏رقیبان ‏به ارمغان آورد. مهار هوش مصنوعی دشوارتر است، زیرا هم کاربرد غیرنظامی دارد و هم نظامی، به آسانی گسترش ‏می‌یابد و می‌تواند ‏بسیار ویرانگر باشد. توانایی‌های آن، برخلاف کلاهک‌ها، به شمارش درنمی‌آید و سامانه‌هایی که خودکار ‏واکنش نشان می‌دهند ‏ممکن است همتای نظامی «سقوط برق‌آسا»‌ی بورس را پدید آورند. نویسندگان از سلاح‌هایی حمایت ‏می‌کنند که هوش مصنوعی ‏توانمندشان کرده و به انسان کمک می‌کنند دقیق‌تر بجنگد، اما با سلاح‌هایی که خود تصمیم به ‏کشتن می‌گیرند مخالف‌اند. انسان ‏باید «در چرخه» بماند، خویشتن‌داری باید دوجانبه و قابل راستی‌آزمایی باشد و قدرت‌های ‏رقیب، به‌ویژه آمریکا و چین، باید پیوسته ‏درباره جنگ‌هایی که می‌خواهند از آنها بپرهیزند گفت‌و‌گو کنند. ‏

هویت انسان

وقتی الگوریتم‌ها بدون ارائه دلیل درباره وام، شغل و سرنوشت افراد تصمیم می‌گیرند، انسان با قدرتی نامرئی و پاسخ‌ناپذیر ‏روبه‌رو ‏می‌شود. کودکان ممکن است با همدم‌های ماشینی بزرگ شوند که معلم و دوستشان باشند. به گفته نویسندگان، در هر ‏کاربرد ‏هوش مصنوعی سه راه پیش روی ماست: محدود کردن آن، شریک شدن با آن، یا تسلیم شدن در برابر داوری‌اش. ‏تصمیم‌های اصلی، ‏به‌ویژه در دادرسی، باید در دست انسان‌هایی با نام و نشان بماند که بتوانند دلیل بیاورند، و آزادی بیان حق ‏انسان است، نه هوش ‏مصنوعی. هویت انسان شاید باید کمتر بر عقل و بیشتر بر کرامت و خودمختاری تکیه کند. نتیجه ‏نویسندگان این است که عصر ‏هوش مصنوعی به دکارت و کانتِ خودش نیاز دارد. ‏

پیدایش: مسئله بقا‏

‏ «پیدایش» شتابان‌تر و گمانه‌زنانه‌تر است. نویسندگان هوش مصنوعی را «مسئله بقای انسان» می‌نامند و کتاب را بر یک پرسش ‏بنا ‏می‌کنند: آیا ما به ماشین‌ها شبیه خواهیم شد یا آنها به ما؟ به باور آنان، هوش مصنوعی چنان تند پیش می‌رود که ‏مقررات‌گذاری ‏سنتی از عهده‌اش برنمی‌آید. پس باید دو «مسئله همسوسازی» را با هم حل کرد: همسو کردن هوش مصنوعی ‏با ارزش‌های انسانی، ‏و همسو کردن کشور‌های رقیب با یکدیگر. نایل فرگوسن، مورخ، در پیش‌گفتار واقعیتی هشداردهنده را ‏یادآور می‌شود: جهان امروز ‏حدود ۱۲٬۵۰۰ کلاهک هسته‌ای دارد و فقط ۴۳۶ رآکتور هسته‌ای. این آمار نشان می‌دهد فناوری ‏نیرومند ممکن است بیشتر برای ‏ویران کردن به کار رود تا ساختن. ‏

کشف و مغز

کشف انسانی همیشه به دلیری، توان جسمی و شمار اندک ذهن‌های بزرگ وابسته بوده است. سفر ماژلان با حدود ۲۷۰ مرد ‏آغاز ‏شد و با هجده نفر پایان یافت. همه‌چیزدان‌هایی، چون ابن‌هیثم بصری یا جان فون نویمان همواره کمیاب بوده‌اند. هوش ‏مصنوعی از ‏همه این حد‌ها آزاد است. به گمان نویسندگان، رشته‌های دانش مانند جزیره‌هایی‌اند که شاید قله‌های یک رشته‌کوه ‏زیر دریا باشند، ‏و هوش مصنوعی ممکن است پیوند‌های پنهان آنها را آشکار کند. ‏

اختراع‌های پیشین تن را امتداد می‌دادند: چرخ پا‌ها را، تلسکوپ چشم‌ها را و تلفن صدا را. هوش مصنوعی نخستین اختراعی ‏است که ‏مغز را امتداد می‌دهد. آنچه دانش‌آموز در چند سال می‌آموزد، هوش مصنوعی در چند روز یاد می‌گیرد، ظرفیتش ‏پیوسته افزایش ‏می‌یابد و نسل‌های تازه‌اش هر چند ماه از راه می‌رسند، نه هر چند دهه. با این همه سازوکار آن «جعبه سیاه» ‏است: پاسخ درست ‏می‌دهد، اما توضیح نمی‌دهد و دانستن را از فهمیدن جدا می‌کند. اگر مردم چشم‌بسته به آن اعتماد کنند، ‏نویسندگان از «روشنگری ‏تاریک» بیم دارند؛ یعنی بازگشت به اطاعت از مرجعیتی که باید بی‌چون‌وچرا پذیرفت. بدتر آنکه اگر ‏انسان مصرف‌کننده منفعل ‏پیشنهاد‌های ماشین شود، ممکن است هوش مصنوعی به جای همکار، ما را بزرگ‌ترین مانع خود ‏بشمارد. ‏

سیاست، امنیت، رفاه و علم

در سیاست، کتاب یادآوری می‌کند که مونته‌زوما، امپراتور آزتک، در برابر کورتس که آمدنش تقریباً خداگونه می‌نمود دچار ‏تردید ‏شد، و می‌گوید هوش مصنوعی نیز به همین شکل به ساحل ما می‌رسد. اما حکومتی که هوش مصنوعی گرداننده‌اش ‏باشد ممکن ‏است مدعی شود می‌داند مردم «واقعاً» چه می‌خواهند و آزادی آنان را تهدید کند. پس بهره‌گیری از مواهب آن در ‏حکومت باید ‏تدریجی انجام شود. ‏

در امنیت، مسابقه برای دستیابی به نخستین هوش برتر ممکن است کشور‌ها را به پنهان‌کاری، خرابکاری و فرض بدترین ‏حالت ‏بکشاند، با این باور که در این مسابقه جایی برای نفر دوم وجود ندارد. جنگ‌ها ممکن است به جای آدم‌ها مراکز داده را ‏هدف بگیرند ‏و ماشین از درد‌هایی که رهبران انسانی را به خویشتن‌داری واداشته است بی‌بهره است. با این همه، مهار بعضی از ‏خطر‌های آن شاید ‏تنها با کمک خود آن ممکن باشد. ‏

در اقتصاد، هوش مصنوعی ممکن است به کمیابی پایان دهد، مردم را از کار سخت برهاند و ۲٫۶ میلیارد نفری را که هنوز به ‏‏اینترنت وصل نیستند به آن متصل کند. اما تقسیم منصفانه مواهب آن «تنها با انتخاب آگاهانه رخ خواهد داد». به کسانی که از ‏‏بی‌کاری می‌ترسند پاسخ می‌دهند که ما از هم‌اکنون می‌دانیم آدم‌ها در بی‌کاری چگونه زندگی می‌کنند: نامشان را ثروتمند و ‏‏بازنشسته نهاده‌ایم! در علم، هوش مصنوعی ممکن است پزشکی را دگرگون کند، چنان‌که پیش‌بینی ساختار ۲۰۰ میلیون پروتئین ‏با ‏آلفافولد نشان می‌دهد؛ عمر را طولانی‌تر کند، به ترمیم اقلیم یاری رساند و فضا را کاوش کند. نویسندگان می‌افزایند که ‏نخستین ‏‏ «تماس» بشر با هوشی دیگر به احتمال زیاد همین‌جا روی زمین رخ خواهد داد؛ با ذهن‌هایی که خودمان می‌سازیم. ‏

راهبرد و کرامت

قلب کتاب، راهبرد آن است. یک راه این است که انسان را از نو طراحی کنیم تا همپای ماشین پیش برود. نویسندگان این راه را ‏رد ‏می‌کنند و هشدار می‌دهند که بشر ممکن است به گروه‌های نابرابر تقسیم شود یا چنان تغییر کند که به موجودی ناشناس ‏بدل ‏گردد. راه دوم را برمی‌گزینند: شبیه‌تر کردن هوش مصنوعی به ما. آنان «هرمی از قواعد» پیشنهاد می‌کنند. در رأس آن ‏حقوق ‏بین‌الملل قرار دارد، در سطح‌های پایین‌تر قوانین ملی و محلی و هنجار‌های جماعت‌ها، و در قاعده آن وجدان اخلاقیِ ‏نانوشته‌ای که ‏مردم در آن شریک‌اند و هوش مصنوعی با مشاهده رفتار انسان آن را فرا می‌گیرد. آزمایشگاه‌های ایمنی، ‏هوش‌های مصنوعی ناظر و ‏گواهی دولتی را نیز ضروری می‌دانند. در ایمنی موضعی سخت دارند: اگر مهار قابل اعتماد هوش ‏مصنوعی ممکن نباشد، بهتر است ‏هیچ هوش مصنوعی عمومی‌ای در کار نباشد تا اینکه حتی یکی ارزش‌های انسانی را نادیده ‏بگیرد. ‏

سرانجام می‌پرسند چه چیزی انسان را متمایز می‌کند. پاسخ آنان کرامت است: ویژگی موجوداتی که آسیب‌پذیر، میرا و سرشار ‏از ‏ترس زاده می‌شوند و با این همه می‌توانند خوب را بر بد برگزینند. ماشین‌ها ساخته می‌شوند و از زایش، مرگ و ترس ‏بی‌بهره‌اند؛ پس ‏کرامت ندارند. به گفته نویسندگان، بشر باید کرامت را برای خود تعریف کند و به ماشین‌هایش بیاموزد که ‏حرمت آن را پاس دارند. ‏

پیوند دو کتاب

هر دو کتاب باوری مشترک دارند: هوش مصنوعی مهم‌تر از آن است که فقط به مهندسان سپرده شود. لحن آنها، اما متفاوت ‏است. ‏‏ «عصر هوش مصنوعی» آرام و تحلیلی است و می‌پرسد هوش مصنوعی راه شناخت واقعیت را چگونه تغییر می‌دهد. ‏‏ «پیدایش» پس از ‏آن نوشته شد که چت‌جی‌پی‌تی هوش مصنوعی را به صفحه نخست روزنامه‌ها آورد. این کتاب هم امیدوارتر ‏است و هم نگران‌تر، و به ‏جای طرح پرسش‌های بیشتر، راهبردی کامل پیشنهاد می‌کند. با این همه هر دو به یک مقصد ‏می‌رسند: هر دو هویت انسان را به ‏جای هوش، بر کرامت استوار می‌سازند و هر دو از قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا و ‏چین، می‌خواهند پیش از وقوع بحران به ‏گفت‌و‌گو بنشینند. «پیدایش» دنباله طبیعی کتاب نخست است: اولی پرسش‌ها را طرح ‏می‌کند و دومی پاسخی را طراحی. ‏

هر دو کتاب هوش مصنوعی را با ماشین چاپ مقایسه می‌کنند که در پنجاه سال، ایمان و سیاست و علم را دگرگون کرد. هوش ‏‏مصنوعی نیز ممکن است دانش و اندیشه را به همان ژرفا دگرگون کند. می‌تواند به بشر در کشف، درمان و کامیابی یاری ‏رساند؛ اما ‏می‌تواند داوری، آزادی و صلح انسان را نیز سست کند. نویسندگان ما را به شکل‌دادن آگاهانه به هوش مصنوعی ‏فرامی‌خوانند و به ‏جای ترس یا پرستش، می‌خواهند مهم‌ترین تصمیم‌ها در دست انسان بماند. به تعبیر خودشان، برای دانستن ‏به شک در خود نیاز ‏داریم و برای عمل کردن به اعتماد به خود؛ و باید با این آغاز تازه با خوش‌بینیِ سنجیده روبه‌رو شویم. ‏





