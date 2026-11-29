به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت اقتصاد؛ تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ از کاهش قدرت واقعی تسهیلات بانکی در اثر تورم گرفته تا افزایش تقاضا برای منابع بانکی و تمرکز بخش قابل توجهی از تسهیلات در بنگاه‌های بزرگ. در چنین شرایطی، توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید به‌عنوان یکی از مسیر‌های تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و شبکه بانکی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش عملکرد هفت‌ماهه وزارت اقتصاد، رشد اسمی تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر با تورم همگام نبوده و توان واقعی بانک‌ها برای تأمین مالی کاهش یافته است. همزمان، سهم تسهیلات کلان از مانده تسهیلات شبکه بانکی از ۳۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۶.۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ روندی که ضرورت استفاده از روش‌های مکمل برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک‌تر را افزایش می‌دهد.

تغییر مسیر تأمین مالی؛ اعتبار خریدار به کمک تأمین‌کننده می‌آید

در روش متعارف تأمین مالی، هر بنگاه برای دریافت تسهیلات باید به‌طور مستقل اعتبارسنجی شود، وثیقه ارائه دهد و مراحل دریافت منابع بانکی را طی کند. این فرآیند برای بنگاه‌های کوچک‌تر که از دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری یا اعتبار بانکی کافی برخوردار نیستند، می‌تواند به مانعی جدی تبدیل شود.

در تأمین مالی زنجیره‌ای، مبنای اعتباردهی از اعتبار مستقل هر بنگاه به اعتبار خریدار اصلی و روابط تجاری موجود در زنجیره تولید تغییر می‌کند. به این ترتیب، اعتبار یک بنگاه بزرگ یا خریدار معتبر می‌تواند زمینه تأمین مالی سایر حلقه‌های زنجیره، به‌ویژه تأمین‌کنندگان کوچک‌تر را فراهم کند.

این سازوکار به دنبال آن است که نیاز مالی بنگاه‌ها در جریان خرید مواد اولیه، تولید، فروش و پرداخت به تأمین‌کنندگان، با استفاده از ابزار‌های اعتباری و بدون اتکای کامل به تسهیلات نقدی جدید پاسخ داده شود.

ثبت حدود ۴۰۰ همت تأمین مالی در هفت ماه

بر اساس آمار اعلام‌شده در گزارش عملکرد وزارت اقتصاد، در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ حدود ۴۰۰ همت تأمین مالی از طریق ابزار‌های زنجیره‌ای ثبت شده است. از این میزان، حدود ۳۰۰ همت از طریق برات الکترونیکی زنجیره تولید، ۸۰ همت از طریق اوراق گام و نزدیک به ۱۰ همت از طریق سایر ابزارها، از جمله کارت اعتباری، تأمین شده است.

در این گزارش، ظرفیت استفاده از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای در شبکه بانکی حدود ۸۰۰ همت اعلام شده و افزایش این ظرفیت به ۲ هزار همت تا پایان سال در دست برنامه‌ریزی قرار دارد.

برات الکترونیکی؛ سهم اصلی در تأمین مالی زنجیره‌ای

ترکیب ابزار‌های استفاده‌شده نشان می‌دهد برات الکترونیکی زنجیره تولید سهم اصلی را در عملکرد ثبت‌شده داشته است. این ابزار با اتکا به تعهدات تجاری میان خریدار و تأمین‌کننده، امکان انتقال اعتبار در زنجیره تولید را فراهم می‌کند و می‌تواند بخشی از نیاز بنگاه‌ها به دریافت تسهیلات نقدی را کاهش دهد.

اوراق گام نیز از دیگر ابزار‌های این مجموعه است که با هدف تأمین اعتبار مورد نیاز بنگاه‌ها و انتقال تعهد پرداخت در زنجیره تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این ابزار‌ها در کنار کارت‌های اعتباری متصل به اوراق گام و فاکتورینگ، مجموعه‌ای از روش‌های مکمل برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را شکل داده است.

عبور از عدد تأمین مالی به اثر واقعی بر تولید

افزایش حجم تأمین مالی زنجیره‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند میزان اثرگذاری این سیاست بر تولید را مشخص کند. شاخص‌هایی مانند تعداد بنگاه‌های بهره‌مند، سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط، میزان کاهش نیاز به تسهیلات نقدی، هزینه تأمین مالی، سرعت دسترسی به اعتبار و میزان استفاده مجدد از ابزار‌ها در زنجیره‌های تولید، از جمله معیار‌هایی هستند که می‌توانند تصویر دقیق‌تری از اثربخشی این روش ارائه دهند.

در کنار گسترش ظرفیت این ابزارها، پذیرش آنها از سوی تأمین‌کنندگان، خریداران و شبکه بانکی نیز اهمیت دارد؛ زیرا کارایی تأمین مالی زنجیره‌ای به امکان گردش اعتبار در میان حلقه‌های مختلف تولید و استفاده از آن در معاملات واقعی وابسته است.

برنامه افزایش ظرفیت این ابزار‌ها به ۲ هزار همت تا پایان سال، در صورت تحقق و همراهی شبکه بانکی و بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند دامنه استفاده از روش‌های غیرنقدی و زنجیره‌ای تأمین مالی را افزایش دهد؛ با این حال، میزان اثر این برنامه بر کاهش محدودیت اعتباری تولید، به عملکرد واقعی ابزار‌ها و میزان دسترسی بنگاه‌ها به آنها وابسته خواهد بود.