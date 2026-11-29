نشست علمی زنان پژوهشگر شیعه و اهل سنت با هدف بازخوانی جایگاه حضرت زهرا (س) و بررسی منزلت زن در اندیشه امام شهید، هم‌زمان با میلاد بانوی دو عالم در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نشست علمی زنان پژوهشگر شیعه و اهل سنت هم‌زمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با حضور جمعی از بانوان اندیشمند و پژوهشگر در قم برگزار شد.

خانم معصومه بهرامی، مدیرکل تبلیغ جامعه‌الزهرا (س) و دبیر این نشست، با اشاره به اهمیت تبیین شخصیت و جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: این نشست با هدف بررسی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) و بازخوانی جایگاه زن در اندیشه‌های امام شهید برگزار شده است.

وی افزود: در این برنامه، چهار تن از بانوان مدارس علوم دینی اهل سنت کشور نیز حضور داشتند تا در کنار پژوهشگران جامعه‌الزهرا (س)، دیدگاه‌ها و یافته‌های علمی خود را درباره شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) و جایگاه ایشان در مبانی اهل سنت مطرح کنند.

بهرامی شناخت شخصیت حضرت زهرا (س) را زمینه‌ساز تقویت همگرایی و گفت‌وگوی علمی میان مذاهب اسلامی دانست.