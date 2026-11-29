به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، از مجموع یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار ارز تخصیص‌یافته و تأمین‌شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۵، معادل ۴۸ درصد به ۳۰ واردکننده بزرگ و ۵۲ درصد به ۵۶۵ واردکننده دیگر اختصاص یافته است. همچنین، مجموع تعهدات وارداتی منقضی‌شده و ایفا‌نشده، بالغ بر ۱۱۵ میلیون یورو است.

بررسی عملکرد بزرگ‌ترین دریافت‌کننده ارز نیز از واردات اقلامی نظیر پودر پروتئین آب‌پنیر، روغن مخلوط خوراکی و لاکتوز حکایت دارد که ضرورت بررسی انطباق نوع کالا‌های وارداتی با ضوابط تخصیص ارز ترجیحی را دوچندان می‌کند. با توجه به فاصله معنادار نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ بازار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است سازوکار دقیق نظارت بر توزیع اقلام وارداتی با قیمت‌های مصوب را به‌گونه‌ای بررسی کند که دیوان محاسبات از انتقال منافع ارز ترجیحی به مصرف‌کنندگان اطمینان یابد؛ در غیر این صورت، دیوان محاسبات کشور با جدیت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد کرد.