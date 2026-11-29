روایت سمنانی ها از عشق به مادر ...
در آستانه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، مردم استان سمنان ضمن برگزاری جشن و مولودی خوانی از عشق خود به مادرشان گفتند .
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۲ کد خبر : ۵۹۷۹۷۲۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، خیابانها و کوچهها فضایی سرشار از شور معنوی و شادمانی ولادت دارند و پرچمها و دست نوشتههای میلاد بر در و دیوار شهر خودنمایی میکند. ولادت بانویی که سالروز تولدش به نام روز مادر و بزرگداشت مقام زن نام گرفته است
فرزندان با تماسهای محبتآمیز، اهدای گل و دیدار، عشق و قدردانی خود را به مادران ابراز کردند.
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