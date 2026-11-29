در آستانه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، مردم استان سمنان ضمن برگزاری جشن و مولودی خوانی از عشق خود به مادرشان گفتند .

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۲ کد خبر : ۵۹۷۹۷۲۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، خیابان‌ها و کوچه‌ها فضایی سرشار از شور معنوی و شادمانی ولادت دارند و پرچم‌ها و دست نوشته‌های میلاد بر در و دیوار شهر خودنمایی می‌کند. ولادت بانویی که سالروز تولدش به نام روز مادر و بزرگداشت مقام زن نام گرفته است

فرزندان با تماس‌های محبت‌آمیز، اهدای گل و دیدار، عشق و قدردانی خود را به مادران ابراز کردند.