نشست بررسی برنامه‌های راهبری آموزش‌های تخصصی مهارت‌محور و توانمندسازی سرمایه انسانی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، با حضور معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا، بر ضرورت توسعه آموزش‌ها فراتر از دوره‌های مرسوم طراحی، نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی تأکید کرد و افزود: «دوره‌های فرامهارتی و تخصصی باید به‌طور ویژه در دستور کار برنامه‌های آموزشی سازمان قرار گیرد.»

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به روند شتابان توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور خاطرنشان ساخت: «آموزش بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، چگونگی اتصال به شبکه، استفاده از سیستم‌های ذخیره‌ساز، فروش برق در بورس انرژی و مباحث مرتبط با بازار‌های مالی، قیمت‌گذاری و خرده‌فروشی برق، ازجمله سرفصل‌های کلیدی است که باید به صورت جامع در محتوای دوره‌های آموزشی گنجانده شود.»

در این نشست همچنین بر ضرورت راه‌اندازی و گسترش مراکز آموزشی تخصصی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی در تمامی استان‌های کشور تأکید شد تا بستر لازم برای اشتغال پایدار و تربیت نیروی انسانی متخصص در پهنه سرزمینی فراهم گردد.

بر اساس این گزارش، در نشستی که با حضور حمیدرضا عظیمی، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا، اکبر شعبانی‌کیا، مدیرکل دفتر توسعه فناوری و داخلی‌سازی برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه گردید؛ بر همین اساس، تاکنون ۱۷ مرکز آموزشی تخصصی در حوزه نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی با همکاری مراکز فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه ملی مهارت و پژوهشگاه نیرو تجهیز و راه‌اندازی شده است.