با حضور رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، از خدمات هشت‌ساله سعید منیری، قدردانی و سید ابوالفضل ایرانی به‌عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان گرمه معرفی شد.

مسلم محمدیاران، رئیس‌کل دادگستری استان، در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان گرمه، با تأکید بر ضرورت قدردانی از مردم و خدمت صادقانه به آنان گفت: نظام ما نظامی حسینی و ولایی است و باید قدر مردم را بدانیم؛ چراکه خدمت به مردم، مسئولیتی بزرگ و امانتی ارزشمند است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی

وی با تأکید بر جایگاه عدالت در نظام قضایی افزود: قاضی باید بدون هیچ‌گونه انحرافی در مسیر عدالت حرکت کند و در تصمیم‌گیری‌های خود صرفاً قانون و حق را ملاک قرار دهد. تعهد و تخصص در کنار یکدیگر برای قاضی ضروری است و هر قاضی باید رسالت و شرح وظایف خود را به‌درستی انجام دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های تحولی دستگاه قضایی تصریح کرد: قوانین موضوعه، سند تحول و تعالی قضایی و سیاست‌های کلان قوه قضائیه باید همواره در دستور کار مسئولان قضایی باشد و عدالت‌مداری و مبارزه با فساد نیز با جدیت دنبال شود؛ هرچند این مسیر، مسئولیتی سخت و طاقت‌فرساست.

محمدیاران با قدردانی از خدمات هشت‌ساله سعید منیری در مسئولیت ریاست دادگستری شهرستان گرمه گفت: مردم این شهرستان مردمی با محبت و قدرشناس هستند و آقای منیری هشت سال از عمر ارزشمند خود را در مسیر خدمت به مردم این منطقه صرف کردند. ایشان از قضات و مدیران موفق، پرتلاش و اثرگذار مجموعه قضایی استان هستند.

وی توجه به برنامه‌های پیشگیرانه را از ویژگی‌های مدیریتی منیری دانست و افزود: این رویکرد اهمیت زیادی داشت و یکی از دلایل نبود تنش‌ها و چالش‌های خاص در شهرستان، توجه به همین برنامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه بوده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به تعامل و هم‌افزایی مسئولان شهرستان خاطرنشان کرد: هماهنگی و انسجام اعضای شورای تأمین و همکاری مدیران اجرایی با دستگاه قضایی، ظرفیت ارزشمند و امیدوارکننده‌ای برای حل مسائل شهرستان فراهم کرده است که باید تقویت شود.

محمدیاران با تأکید بر ظرفیت‌های شهرستان گرمه در زمینه صلح و سازش افزود: این شهرستان از ظرفیت بالایی برای گسترش فرهنگ صلح و سازش برخوردار است و هنوز زمینه‌های بسیاری برای فعالیت در این حوزه وجود دارد. انتظار می‌رود این ظرفیت به بهترین شکل ممکن به میدان بیاید و برای حل اختلافات مردم مورد استفاده قرار گیرد.

وی حمایت از تولید و اشتغال را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: همان‌گونه که رئیس قوه قضائیه تأکید کرده‌اند، حمایت از تولید و اشتغال یک ضرورت است و باید با جدیت دنبال شود. همچنین چالش‌های مرتبط با حقوق عامه باید مورد توجه قرار گیرد و دستگاه قضایی در این زمینه، همراه و کمک‌کار دستگاه‌های اجرایی باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان بر ضرورت تعامل با ارکان حاکمیت و مسئولان شهرستان تأکید کرد و افزود: همکاری و تعامل با بخش‌های مختلف حاکمیت، به‌ویژه امام جمعه محترم که محوریت و جایگاه مهمی در شهرستان دارند، باید در اولویت برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد.

محمدیاران در بخش دیگری از سخنان خود، اطاله دادرسی را یکی از آسیب‌های دستگاه قضایی دانست و با اشاره به وضعیت دادگستری گرمه اضافه کرد: خوشبختانه در این شهرستان با پرونده‌های مسن و اطاله دادرسی مواجه نیستیم که این موضوع دستاوردی ارزشمند و حاصل تلاش مجموعه قضایی شهرستان است.

وی در پایان خطاب به رئیس جدید دادگستری شهرستان گرمه تأکید کرد: برای خدمت به مردم باید با روحیه جهادی، تلاش مضاعف و مسئولیت‌پذیری وارد میدان شوید و در مسیر اجرای عدالت، صیانت از حقوق مردم و ارتقای کیفیت خدمات قضایی گام بردارید.