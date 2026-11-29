روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد فرآورده اگزوزومی معرفی‌شده با ادعای درمان سرطان، صرفاً ماهیت تحقیقاتی دارد و تاکنون هیچ‌گونه مجوزی از سازمان غذا و دارو دریافت نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی انتشار خبر رونمایی از یک فرآورده اگزوزومی با ادعای درمان سرطان، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: فرآورده مذکور در حال حاضر صرفاً ماهیت تحقیقاتی دارد و فاقد هرگونه مجوز از سازمان غذا و دارو است. مجموعه معرفی‌کننده نیز تاکنون موافقت اصولی این سازمان را دریافت نکرده است.

فعالیت‌های پژوهشی و معرفی دستاوردهای تحقیقاتی، به‌تنهایی به معنای تأیید یک محصول برای کاربرد درمانی نیست. ارزیابی کیفیت، ایمنی و اثربخشی و صدور مجوز تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی، مستلزم طی مراحل مشخص و ارائه مستندات علمی و فنی در چارچوب ضوابط رگولاتوری است.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو با اشاره به پیچیدگی‌های علمی و فنی فرآورده‌های اگزوزومی افزود: ناهمگونی ذاتی این فرآورده‌ها، دشواری استانداردسازی فرآیند تولید، کنترل خلوص و پایداری و اطمینان از قدرت اثر بیولوژیک، ارزیابی آن‌ها را با ملاحظات تخصصی متعددی همراه می‌کند. همچنین مخاطرات احتمالی، از جمله تحریک رشد یا پیشرفت تومور، ضرورت بررسی دقیق مستندات کیفی، فنی، پیش‌بالینی و بالینی این محصولات را دوچندان می‌کند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره به برخی ادعاها درباره کیفیت بالاتر این فرآورده نسبت به نمونه‌های خارجی تصریح کرد: مقایسه علمی کیفیت محصولات، مستلزم ارزیابی مستند و طی مراحل ثبت و تأیید در مراجع ذی‌صلاح است. در حالی که فرآورده معرفی‌شده هنوز در مسیر ثبت و ارزیابی رگولاتوری قرار نگرفته، طرح ادعای برتری کیفی آن نسبت به نمونه‌های خارجی، فاقد پشتوانه مستند و قابل ارزیابی است.

در این اطلاعیه تأکید شده است: طرح ادعای درمان سرطان برای فرآورده‌ای که کیفیت، ایمنی و اثربخشی آن در چارچوب ضوابط علمی و رگولاتوری احراز نشده است، نمی‌تواند مبنای استفاده درمانی قرار گیرد و ممکن است در بیماران و خانواده‌های آنان انتظار و امید غیرواقع‌بینانه ایجاد کند. در بیماری حساسی مانند سرطان، هرگونه ادعای درمانی باید متکی بر شواهد معتبر و نتایج مطالعات علمی و بالینی باشد.

سازمان غذا و دارو در عین تأکید بر مسئولیت نظارتی خود، از توسعه فناوری‌های نوین سلامت و پزشکی بازساختی حمایت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که طی سه سال گذشته بیش از ۲۰ فرآورده در این حوزه موفق به دریافت مجوزهای لازم از این سازمان شده‌اند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در پایان اعلام کرد: این سازمان آمادگی دارد مستندات فرآورده اگزوزومی معرفی‌شده را پس از تکمیل مدارک و ارائه شواهد لازم، مطابق الزامات علمی و رگولاتوری بررسی کند. حمایت از نوآوری و پیشرفت علمی در کنار صیانت از سلامت مردم، دو مسئولیت مکمل هستند و تا پیش از طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم، نمی‌توان محصولی را دارای تأییدیه درمانی یا مجاز برای عرضه و مصرف دانست.