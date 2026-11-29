احداث هتل پنج‌ستاره در رامسر با پیش‌بینی ایجاد ۷۰۰ تا ۸۰۰ فرصت شغلی و افزایش محدوده شهری خلیل‌شهر از ۴۱۰ به ۴۸۳ هکتار، از مصوبات تازه شورای برنامه‌ریزی مازندران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، استاندار مازندران در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از تصویب طرح احداث یک هتل پنج‌ستاره در رامسر خبر داد و گفت: سرمایه‌گذار این طرح از اهلیت و توان مالی لازم برخوردار است و با توجه به سابقه اجرای طرح‌های مشابه در مشهد و دیگر مناطق کشور، پیش‌بینی می‌شود این مجموعه فرهنگی و گردشگری زمینه اشتغال ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر را فراهم کند.

یونسی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری افزود: برنامه‌ریزی برای احداث پنج هتل پنج‌ستاره در غرب، مرکز و شرق مازندران با هدف رونق گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران نیز از بررسی کاهش نوار تأسیساتی در بازنگری طرح‌های هادی روستایی خبر داد و گفت: در بررسی طرح روستای کلیچ‌خیل سوادکوه، این موضوع با رعایت شرایط و ضوابط و با رویکرد حمایت از توسعه روستا و منافع مردم لحاظ شد.

کریم‌پور همچنین از تصویب طرح توسعه خلیل‌شهر و ارجاع یکی از طرح‌ها به کارگروه زیربنایی برای بررسی بیشتر خبر داد و افزود: مشارکت بخش عمومی و خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی استان و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بند «پ» ماده ۱۷ برای پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار نیز در این نشست مورد تأکید قرار گرفت.

ابراهیم تقی‌زاده، شهردار خلیل‌شهر، با اشاره به تصویب بازنگری طرح هادی این شهر پس از سه سال پیگیری گفت: با اجرای این مصوبه، محدوده شهری خلیل‌شهر از ۴۱۰ به ۴۸۳ هکتار افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه افق طرح هادی پیشین شهر در سال ۱۳۹۹ به پایان رسیده بود، افزود: خلیل‌شهر ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری دارد و در سال‌های اخیر میزبان گردشگرانی از نقاط مختلف کشور بوده است؛ به‌گونه‌ای که برخی مسافران نیز این شهر را برای سکونت انتخاب کرده‌اند.

شهردار خلیل‌شهر جمعیت پیش‌بینی‌شده این شهر را حدود ۱۵ هزار نفر اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد توسعه محدوده شهری و تقویت زیرساخت‌ها، زمینه رشد و پیشرفت خلیل‌شهر را فراهم کند.

گزارش از بنیامین مرشدی