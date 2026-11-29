پایگاه اینترنتی اکسیوس نوشت: کنگره آمریکا در حال بررسی تدوین حمایت‌های جدید در محیط کار است؛ این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که شش عضو مجلس نمایندگان این کشور که به سوءرفتار جنسی یا خشونت خانگی متهم شده بودند، امسال یا استعفا دادند، یا از نامزدی مجدد صرف‌نظر کردند یا در انتخابات شکست خوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پایگاه اینترنتی اکسیوس در گزارش خود به قلم "کیت سانتالیز" نوشت: کنگره آمریکا با موضوع سوء رفتار جنسی دست و پنجه نرم می‌کند. کنگره آمریکا پس از استعفا، انصراف از نامزدی مجدد یا شکست شماری از نمایندگان سابق در انتخابات امسال، در حال بررسی حمایت‌های جدید از محل کار است.

علت اهمیت این موضوع آن است که تقریباً یک دهه پس از آنکه کنگره قوانین مربوط به آزار و اذیت جنسی خود را اصلاح کرد، رسوایی‌های اخلاقی و جنسی جدید در میان شماری از نمایندگان مجلس آمریکا در حال حاضر به طرح این سئوال منجر شده‌اند که آیا اصلاحات قانونی اضافی می‌تواند فرهنگ موجود را در کنگره آمریکا تغییر دهد یا خیر؟

کنگره آمریکا آخرین بار در پی جنبش موسوم به #MeToo، زمانی که ۹ قانونگذار در بحبوحه رسوایی‌ها از سمت خود کناره‌گیری کردند، اصلاحات گسترده‌ای در مورد آزار و اذیت در محل کار تصویب کرد.

نویسنده گزارش اکسیوس در ادامه گزارش با عنوان "وضعیت فعلی" نوشته است: چند نماینده شامل "کت کاماک"، جمهوری‌خواه از فلوریدا و "ترزا لگر فرناندز" دموکرات از نیومد در حال کار بر روی طرحی برای تقویت حمایت‌ها در برابر انتقام، بهبود رویه‌های گزارش‌دهی و گسترش محدودیت‌های روابط بین قانونگذاران و کارکنان هستند.

گروه ویژه دو حزبی این نمایندگان کنگره آمریکا قصد دارد قانون خود را هنگام بازگشت کنگره در ماه دسامبر منتشر کند، اگرچه مشخص نیست که آیا قبل از پایان سال به صحن علنی راه پیدا خواهد کرد یا خیر. مجلس نمایندگان با یک جلسه‌ی فشرده و بدون نتیجه رو‌به‌رو است، و مشکلات مربوط به حضور و غیاب، رهبران جمهوری‌خواه را مجبور به کنارگذاشتن این لایحه از صحن علنی کرده است.

لژه فرناندز در ماه سپتامبر به آکسیوس گفت: ما در هر دو حزب از این قانون حمایت می‌کنیم. اما وقتی روز‌های قانونگذاری را لغو می‌کنید، توانایی ما برای تصویب آن کار کاهش می‌یابد.

نویسنده اکسیوس در ادامه نوشته است کمیته اخلاق مجلس نمایندگان آمریکا که به کندی در فعالیت‌ها و برنامه هایش معروف است، امسال با شدت بیشتری فعالیت داشته و از رهبران دو حزب درخواست منابع اضافی برای پاسخگویی به حجم کار فزاینده کرده است.

هفته گذشته این کمیته قوانین جدیدی را با هدف سرعت بخشیدن به تحقیقات، افزایش شفافیت و محافظت از قربانیان رفتار‌های سوءجنسی تصویب کرد.

مایکل گِست نماینده جمهوری‌خواه از می‌سی‌سی‌پی و رئیس کمیته مذکور هفته گذشته به اکسیوس گفت که این کمیته توانسته یک کارمند اضافی استخدام کند و امیدوار است در سال جدید تعداد بیشتری را استخدام کند.

جیمی گومز نماینده دموکرات از کالیفرنیا هم روز دوشنبه اعلام کرد که پس از آنکه کمیته اخلاق مجلس دریافت که او با یک کارمند زن مرتکب سوء رفتار جنسی شده است، استعفا خواهد داد.

گومز که اوایل این ماه دوباره در انتخابات شکست خورد، این یافته‌ها را رد کرد.

موج رسوایی‌ها در کنگره آمریکا در ماه آوریل آغاز شد، زمانی که دو نماینده به نام‌های اریک سوالول (دموکرات از کالیفرنیا) و تونی گونزالس (جمهوری‌خواه از تگزاس) به فاصله چند ساعت از یکدیگر، در بحبوحه ادعا‌های سوء رفتار جنسی استعفا دادند.

سوالول همچنین با اتهامات تجاوز جنسی رو‌به‌رو است که آن را انکار می‌کند و گونزالس به داشتن رابطه نامشروع با یکی از کارمندانش که بعداً بر اثر خودکشی درگذشت، اعتراف کرد.

چاک ادواردز نماینده جمهوری‌خواه کارولینای شمالی هم در ماه اوت پس از آنکه کمیته اخلاق مجلس تشخیص داد که او قوانین مجلس مربوط به آزار جنسی و محیط‌های کاری خصمانه را نقض کرده است، از تلاش برای انتخاب مجدد خود منصرف شد.

این یافته‌ها پس از گزارش اکسیوس در مورد رفتار نامناسب او با دو کارمند زن منتشر شد و ادواردز در ماه سپتامبر توسط همکارانش مورد انتقاد قرار گرفت.

کوری میلز نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا و مکس میلر نماینده جمهوری‌خواه اوهایو هم در بحبوحه ادعا‌های خشونت خانگی که هر دو آن را انکار کردند، در انتخابات مقدماتی و عمومی شکست خوردند.

هر دو نماینده فوق الذکر تحت تحقیقات فعال کمیته اخلاق مجلس هستند، اما این هیئت هنوز یافته‌های خود را منتشر نکرده است.

نویسنده اکسیوس در بخش پایانی گزارش خود با عنوان "نکته اصلی" نوشته است: هنوز تردید عمیقی در بین قانون‌گذاران آمریکا و کارمندان کنگره در مورد اینکه آیا بازنویسی قوانین می‌تواند فرهنگ کنگره را تغییر دهد یا خیر، وجود دارد.

یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا پیش از این به آکسیوس گفته بود فکر می‌کنم لازم باشد زنان مجلس آمریکا را به آتش بکشند.