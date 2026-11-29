معاون معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ با اشاره به برنامه این سازمان برای واگذاری محدوده‌های معدنی به بخش خصوصی گفت: ۲۷۰ محدوده معدنی در قالب واگذاری و اخذ مشارکت با بخش خصوصی، با هدف خارج کردن این محدوده‌ها از وضعیت فعلی، هدف‌گذاری و اقدامات اجرایی آن آغاز شده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ احسان عزیزی افزود: فرآیند واگذاری در قالب دو بسته از محدوده‌های استان خراسان جنوبی آغاز شده و اخیرا نیز نخستین بسته محدوده‌های استان قم در سامانه بارگذاری شد.

وی ادامه داد: امیدواریم تا یک تا یک‌ونیم سال آینده بتوانیم همه این محدوده‌ها را در قالب مشارکت با بخش خصوصی دارای اهلیت، واگذار و تعیین تکلیف کنیم.

برنامه ایمیدرو برای توسعه ذخایر معدنی

معاون معدن و صنایع معدنی ایمیدرو در ادامه، درباره برنامه‌های این سازمان برای توسعه ذخایر بخش معدن گفت: علاوه بر فعالیت‌های اکتشافی در محدوده‌های استخراج شده از پهنه‌های اکتشافی که طی سال‌های گذشته تعریف شده‌اند، هم‌اکنون فعالیت‌های اکتشافی گسترده‌ای در حال انجام است و تقریباً کل گستره موردنظر نیز تحت پوشش این فعالیت‌ها قرار دارد.

وی افزود: در قالب طرح تحول، که مدلی جدید و مؤثر محسوب می‌شود، در حوزه اکتشاف محدوده‌هایی فعالیت می‌کنیم که شاید بخش خصوصی تمایل کمتری برای حضور در آنها داشته باشد.

عزیزی گفت: طرح تحول در قالب مشارکتی میان ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اجرا می‌شود.

وی در پایان با اشاره به عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات افزود: یکی از افتخارات حوزه معدن، شرکت توسعه معادن است. این شرکت از مجموعه‌های فعال این حوزه به شمار می‌رود و طی سال‌های گذشته، هرچه جلوتر آمده‌ایم، هم سبد شرکت به لحاظ معادن توسعه پیدا کرده و هم به حوزه‌هایی ورود کرده است که نیازمند جسارت مدیریتی و روحیه خطرپذیری بوده‌اند.