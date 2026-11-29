یک واحد تولیدی لوازم خانگی در شهرک صنعتی سمنان با تولید ۵۰ نوع محصول و بومی‌سازی بخش عمده قطعات مورد نیاز برای رونق تولید داخلی و کاهش واردات وارد عمل شده است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۰ کد خبر : ۵۹۷۹۷۲۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر این واحد تولیدی با اشاره به آغاز فعالیت این مجموعه از سال ۱۳۸۵ گفت: فعالیت شرکت با تولید ماشین لباسشویی آغاز شد و اکنون سبد محصولات آن به حدود ۵۰ نوع محصول در گروه‌های مختلف لوازم خانگی رسیده است.

محمدرضا حامدی افزود: انواع ماشین لباسشویی اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک، جاروبرقی، کولر‌های پلیمری و پرتابل، پنکه و ماشین ظرفشویی از جمله محصولات این مجموعه است و تولید محصولات جدید نیز در برنامه توسعه قرار دارد.

وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد قطعات مورد نیاز مجموعه در داخل شرکت یا از طریق پیمانکاران داخلی تأمین می‌شود، گفت: به‌جز برخی قطعات الکترونیکی و بردها، بخش عمده نیاز تولید از ظرفیت‌های داخلی تأمین شده است.

در بخش تزریق قطعات پلیمری نیز روزانه حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار قطعه مورد نیاز لوازم خانگی تولید می‌شود؛ قطعاتی که به گفته سیدجعفر حامدی، مدیر این واحد، در گذشته بخش قابل توجهی از آنها از خارج کشور، به‌ویژه چین وارد می‌شد.

همچنین در خط رنگ مایع، روزانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ قطعه پلاستیکی رنگ‌آمیزی و برای مراحل بعدی تولید آماده می‌شود.

پنج خط تولید این مجموعه در بخش‌های جاروبرقی، لباسشویی دوقلو و نیمه‌اتوماتیک، کولر‌های پلیمری و پرتابل، لباسشویی اتوماتیک و ماشین ظرفشویی فعالیت دارند.

کنترل کیفیت نیز از مراحل مهم تولید در این واحد است؛ به گفته حسین حمامی، مسئول آزمایشگاه، ۱۷ نیروی متخصص در بخش کنترل کیفیت، مراحل مختلف تولید را از بررسی قطعات ورودی تا کنترل حین فرایند و آزمون محصول نهایی زیر نظر دارند.

اجرای طرح نیروگاه خورشیدی برای کاهش اثر محدودیت‌های برق و توسعه محصولات جدید، از دیگر برنامه‌های این واحد تولیدی است.