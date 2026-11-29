رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت پرهیز از جرم‌انگاری غیرضروری، تدوین قوانینی با پایداری و انعطاف لازم و کوتاه کردن فرایند‌های رسیدگی گفت: بخشی از نارضایتی مردم ناشی از فرایند‌های پیچیده و زمان‌بر است و باید برای کوتاه کردن و آسان کردن این مسیر‌ها چاره‌اندیشی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه سلسله نشست‌های هم‌اندیشانه خود با نمایندگان مجلس، با جمعی از وکلای ملت و مشخصاً اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دیدار کرد. رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این نشست، با اشاره به شرایط استثنایی کشور و جنگ تمام‌عیار آمریکا علیه ملت ایران تأکید کرد: آمریکای جنایتکار و متجاوز با تمام ظرفیت و امکانات خود وارد میدان نبرد با ملت ایران شده، لکن به‌واسطه هدایت‌های مقام معظم رهبری، اقتدار نیرو‌های مسلح و حضور بی‌نظیر و تاریخی مردم در خیابان‌ها، دشمن آمریکایی به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافته و نخواهد یافت.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ناکامی دشمن نباید موجب غفلت و کم‌توجهی ما شود، اظهار داشت: همه کار‌ها تعطیلی دارد، اما قیام‌اللیل ملت مبعوث ایران اسلامی تعطیلی ندارد. بیش از ۹ ماه است که این ملت در خیابان‌ها حضور دارند و حتی یک شب نیز سنگر خیابان خالی نمانده است؛ بنابراین ما در قبال این ملت مبعوث و بصیر و ولایتمدار، وظیفه‌ای بسیار خطیر بر عهده داریم. باید اقدامات مضاعفی را در جهت بهبود معیشت مردم و کاهش تورم انجام دهیم.

حجت الاسلام محسن اژه‌ای با تأکید بر ضرورت افزایش هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تصریح کرد: باید کاملاً مراقب تحرکات و نقشه‌های شوم دشمن باشیم. دشمن به دنبال نفوذ است و هر جا نتواند با تابلوی آشکار خود وارد شود، با تابلوی پوششی وارد میدان می‌شود. نباید التهاب‌آفرینی کنیم؛ نباید در زمین دشمن بازی کنیم و یا با رفتار و مواضع و اظهارات خود به او سوژه بدهیم. نباید اجازه دهیم انسجام و وحدت ملی خدشه‌دار شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق اسلامی در فضای عمومی و سیاسی کشور گفت: اخلاق اسلامی به ما اجازه نمی‌دهد هر سخنی را بر زبان بیاوریم و هر نسبتی را به دیگران روا بدانیم. اگر چنین فرهنگی در جامعه فراگیر شود، پیامد‌ها و آثار زیان‌باری به دنبال خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر میان دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم هستند و ما در قوه قضاییه خود را مکلف می‌دانیم که همکاری بیشتری با آنان داشته باشیم. همواره به مقامات قضایی توصیه کرده‌ام که از ظرفیت‌های مجلس و نمایندگان مجلس حداکثر استفاده را به عمل آورند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تناسب قوانین با شرایط عادی و وضعیت‌های خاص کشور اظهار داشت: همه ما قبول داریم که در شرایط جنگ و غیرجنگ نمی‌توان یک قانون و رویه واحد را حاکم دانست، اما از سوی دیگر نیز نمی‌توان هر روز قوانین و دستورالعمل‌ها را تغییر داد. باید به دنبال تدوین قوانینی باشیم که در عین برخورداری از پایداری، انعطاف لازم را نیز داشته باشند؛ به این معنا که از همان ابتدا در متن قانون پیش‌بینی کنیم که در شرایط خاص، امکان اجرای متفاوت برخی احکام و مقررات وجود داشته باشد. همچنین باید مرجع مشخصی برای تشخیص تحقق این شرایط و اعلام وضعیت خاص تعیین شود تا چارچوب تصمیم‌گیری روشن و قانونی باشد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با تأکید بر ضرورت اصلاح فرایند‌های قضایی و اداری در راستای احقاق هرچه بیشتر حقوق مردم تصریح کرد: برخی فرایند‌هایی که در قوانین و مقررات موجود پیش‌بینی شده‌اند، موجب دشواری و طولانی شدن کار‌ها می‌شوند و نتیجه این روند، چیزی جز اطاله و تأخیر در پیشبرد امور مرتبط با مردم، اطاله دادرسی‌ها، تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم و افزایش نارضایتی عمومی نیست.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت پرهیز از توسعه بی‌ضابطه عناوین مجرمانه گفت: هر رفتاری را نباید جرم تلقی کنیم. سیاست کلی نظام نیز پرهیز از جرم‌انگاری غیرضروری است. باید بررسی کنیم که در قوه قضاییه چه میزان از طریق لوایح و در مجلس شورای اسلامی چه میزان از طریق طرح‌ها، اقدام به جرم‌انگاری کرده‌ایم. رئیس دستگاه قضا افزود: گاهی حتی در نتیجه لوایح پیشنهادی نیز جرم‌انگاری‌های جدیدی صورت می‌گیرد؛ بنابراین لازم است در تدوین قوانین و مقررات با دقت و حساسیت بیشتری عمل کنیم تا از گسترش غیرضروری دایره جرایم جلوگیری شود.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه مناسب برای استیفای حقوق مردم تصریح کرد: باید شرایط مساعدی فراهم کنیم تا حقوق ملت به‌درستی و به‌صورت تمام و کمال استیفا شود. در حوزه قضایی، یکی از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر، رفع اطاله دادرسی و کوتاه کردن فرایند‌های رسیدگی است؛ چراکه اطاله دادرسی هم به زیان مردم و هم به زیان حکومت است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه به ضرورت اتقان کیفرخواست‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: به همکاران قضایی خود مکرراً تأکید می‌کنم که هرچه کیفرخواست‌ها در دادسرا‌ها دقیق‌تر، مستدل‌تر و متقن‌تر تنظیم شوند، شایسته‌تر است. باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که کیفرخواست‌ها پس از ارسال به دادگاه با نقص مواجه نشوند.