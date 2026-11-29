معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با تأکید بر اینکه حتی پس از عبور از زمان طلایی واکسیناسیون، دریافت واکسن آنفلوآنزا همچنان می‌تواند از بروز عوارض شدید بیماری پیشگیری کند، از گروه‌های پرخطر خواست فرصت باقی‌مانده برای واکسیناسیون را از دست ندهند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر مسعود شریفی با اشاره به اهمیت محافظت از افراد آسیب‌پذیر در شرایط افزایش گردش ویروس آنفلوآنزا اظهار داشت: اگرچه بهترین زمان تزریق واکسن پیش از آغاز فصل شیوع بیماری است، اما واکسیناسیون در شرایط فعلی نیز می‌تواند به‌ویژه برای افراد در معرض خطر، از جمله سالمندان، مادران باردار و مبتلایان به بیماری‌های مزمن، مفید و اثربخش باشد.

وی افزود: واکسیناسیون مادران باردار و برخی بیماران خاص به‌صورت رایگان در واحد‌های بهداشتی و درمانی انجام می‌شود و سایر افراد نیز می‌توانند واکسن آنفلوآنزا را از داروخانه‌های بخش خصوصی تهیه کنند.



آنفلوآنزا را با چند رفتار ساده مهار کنیم

معاون امور بهداشتی دانشگاه با بیان اینکه پیشگیری از آنفلوآنزا به رعایت چند اصل ساده، اما بسیار مؤثر وابسته است، از مردم خواست در شرایط فعلی توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

وی مهم‌ترین راهکار‌های کاهش انتقال ویروس را شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، پرهیز از روبوسی و دست دادن، استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ و پرتردد و رعایت تهویه مناسب در محیط‌های بسته عنوان کرد.

دکتر شریفی همچنین تأکید کرد: افراد دارای علائم تنفسی باید هنگام خروج از منزل از ماسک استفاده کنند و تا زمان بهبودی، از حضور دانش‌آموزان بیمار در کلاس‌های درس جلوگیری شود تا زنجیره انتقال بیماری در مدارس و خانواده‌ها گسترش پیدا نکند.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری بیشتر گروه‌های پرخطر خاطرنشان کرد: مادران باردار، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن بهتر است در دوره افزایش شیوع بیماری، از حضور غیرضروری در مکان‌های شلوغ و پرتردد خودداری کنند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه در پایان یادآور شد: مهار آنفلوآنزا تنها با اقدامات فردی امکان‌پذیر نیست و همکاری خانواده‌ها، مدارس و عموم مردم در رعایت توصیه‌های بهداشتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش انتشار ویروس و محافظت از سلامت جامعه دارد.