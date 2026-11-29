مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: از اردیبهشت‌ امسال تاکنون، حدود ۶۲ هکتار از اراضی پارک ملی دز رفع تصرف و تحویل اداره پارک ملی دز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی افزود: پرونده‌های تخریب و تصرف اراضی که طی سال‌های گذشته در محدوده پارک ملی دز تشکیل شده بود با پیگیری‌های واحد حقوقی این اداره و طی مراحل قانونی، به صدور احکام محکومیت متصرفان منجر شد.

‌وی ادامه داد: در پی صدور احکام قضایی، از اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون حدود ۶۲ هکتار از اراضی تصرف‌شده با اجرای حکم خلع ید و رفع تصرف، از متصرفان بازپس‌گیری شده است.

‌مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: اجرای این احکام با حضور نیرو‌های انتظامی و تنظیم و امضای صورتجلسه انجام شده و اراضی مورد نظر به اداره پارک ملی دز تحویل داده شده است.

‌وی ادامه داد: در پرونده‌ای دیگر در شوشتر نیز حکم خلع ید از حدود ۵.۵ هکتار از اراضی ملی پارک ملی دز اجرا شد.

‌مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان افزود: همچنین در یکی از پرونده‌های شوشتر، حکم رفع تصرف از حدود ۱۷ هکتار از اراضی دولتی پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان اجرا شد.

وی گفت: در محدوده شاوور نیز حکم رفع تصرف از حدود ۲.۹ هکتار از اراضی حفاظت‌شده در حوالی روستای بیت بدی اجرا و این اراضی در آبان‌ماه به پارک ملی دز تحویل شد.‌

اشرفی تاکید کرد: حفاظت از اراضی ملی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست و جلوگیری از تخریب و تصرف غیرقانونی آنها از اولویت‌های این اداره‌کل است و پیگیری حقوقی پرونده‌های تخلف و اجرای احکام صادرشده با جدیت ادامه خواهد داشت.

پارک ملی دز یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی استان خوزستان است که در امتداد رودخانه دز و در محدوده شهرستان‌های دزفول، شوش، شوشتر و اهواز قرار دارد.